Россия подготовила "ответ" на потолок цен на нефть: Путин подписал указ

Россия, похоже, обиделась на введенные Западом потолки на цены на нефть. Путин подписал указ о ответных мерах.

Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим ограничение цен. Чтобы обойти это, потребуют спецразрешение Путина.

Кстати говоря Цены на нефть стремительно выросли из-за нового "сюрприза" от России

Решение Путина

Диктатор запретил поставлять нефть также иностранным покупателям, если в контракте используют механизм фиксации предельной цены.

Запрет начнет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Дату запрета на поставку нефтепродуктов будет определять российский кабмин.

Указ Путина / Скриншоты с сайта Кремля:

Потолок цен на российскую нефть: что известно