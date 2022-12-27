Россия подготовила "ответ" на потолок цен на нефть: Путин подписал указ
27 декабря 2022, 19:59Читати новину українською
Источник:"Медуза"
Россия, похоже, обиделась на введенные Западом потолки на цены на нефть. Путин подписал указ о ответных мерах.
Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим ограничение цен. Чтобы обойти это, потребуют спецразрешение Путина.
Кстати говоря Цены на нефть стремительно выросли из-за нового "сюрприза" от России
Решение Путина
Диктатор запретил поставлять нефть также иностранным покупателям, если в контракте используют механизм фиксации предельной цены.
Запрет начнет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Дату запрета на поставку нефтепродуктов будет определять российский кабмин.
Указ Путина / Скриншоты с сайта Кремля:
Потолок цен на российскую нефть: что известно
- 2 декабря Евросоюз договорился установить максимальную цену на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель. Соглашение начало действовать 5 декабря.
- Это решение необходимо, чтобы сократить поступление в российский бюджет и Россия не могла финансировать войну против Украины.
- СМИ писали, что страна-агрессорка уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти в северных странах Евросоюза.