Россия потеряла газовый рынок в Европе, а газотранспортные пути можно будет выбросить на свалку

Сеть газовых месторождений и трубопроводов, ориентированных на европейский рынок, Россия разрабатывала десятилетиями и потратила на это миллиарды долларов. Теперь, когда экспорт газа в Европу сократился в 8 раз и продолжает спадать, все это перестает использоваться.

Война разрушила европейские рынки нефти и газа для России

В то время как Россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажу продуктов нефтепереработки и, возможно, даже больше, природный газ займет годы и будет стоить огромных затрат. Это если вообще можно создать рынки, когда мир отказывается от ископаемого топлива.

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Когда 24 февраля московские войска вторглись в Украину, покупатели российских энергоносителей испугались. Рынок, поглощавший почти 2,5 миллиона баррелей нефти в день, еще 1 миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубических метров природного газа в год почти исчез.

Потоки сырой нефти из России в некоторые части Европы начали сокращаться вскоре после того, как войска Путина пересекли границу. К 5 декабря, когда вступил в силу запрет Европейского Союза на морской импорт российской сырой нефти, они уже сократились, а Болгария, получившая временное исключение, была единственным оставшимся рынком. Поток продуктов нефтепереработки идет такой же траекторией в преддверии аналогичных санкций, вступающих в силу 5 февраля.



Поставка российской нефти в Европу / Bloomberg

Рынок сбыта газа

Россия также лишилась европейского рынка природного газа. Огромная сеть газовых месторождений и трубопроводов, разработанная стоимостью сотен миллиардов долларов с момента, когда первый газ пересек границу Австрии в 1968 году, была выброшена на свалку.

В 2017 году было подсчитано, что 100 миллиардов долларов уже было инвестировано в разработку газовых запасов на российском полуострове Ямал, большинство из которых были связаны с Европой через трубопроводы, включая те, которые пролегают по дну Балтийского моря, соединяющего Россию с Германией. Ожидалось, что к 2025 году эта цифра удвоится. Значительная часть этих инвестиций теперь выглядит излишней.

Хотя Россия, возможно, сможет спасти определенные энергетические отношения с Европой после окончания войны, что она неизбежно получится, маловероятно, что страны ЕС когда-нибудь позволят себе или будут нуждаться в столь зависимых от российского газа, какими они были только год назад.

Правительства и потребители в Европе наконец-то серьезно относятся к сдерживанию спроса и энергоэффективности, тогда как рекордные цены на газ и электроэнергию стимулируют инвестиции в возобновляемые источники энергии и первые серьезные попытки изменить способ формирования розничных цен на электроэнергию, принимая во внимание уменьшение доли ископаемого топлива в производстве электроэнергии. .

Российским нефтяным компаниям удалось перенаправить поставки сырой нефти, избегавшей традиционные европейские покупатели, в значительной степени благодаря любви индийских нефтепереработчиков к дешевому сырью. Но это отвлечение обошлось огромной ценой для России и нефтяной промышленности. Чтобы проникнуть на индийский рынок, требовались большие скидки, которые, кажется, достигали 35 долларов за баррель, что эквивалентно снижению цены на 40%.

До конца прошлого года российские баррели составляли около четверти импорта сырой нефти в Индию, вытесняя грузы от традиционных ближневосточных поставщиков субконтинента – Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Однако перенаправление потоков сырой нефти на жаждущий рынок с крупным нефтеперерабатывающим сектором, способным перерабатывать сырую нефть с относительно высоким содержанием экспортируемой Россия серы — это одно; А перенаправление нефтепродуктов на индийский рынок – это совсем другое.

Найдутся страны, которые захотят раскупить дешевое российское дизельное топливо, одновременно экспортируя топливо местного производства обратно в Европу, но они потребуют достаточно больших скидок, чтобы сделать торговлю прибыльной — еще одна стоимость, которую придется нести Кремлю и его нефтяным компаниям.

Доставить газ не так просто, как нефть

Нефть, будь то сырая или нефтепродукты, имеет большое преимущество перед природным газом: ее можно легко и дешево транспортировать морем.

Большую часть последних 55 лет Россия искала своих покупателей газа западнее. Огромные трубопроводы протяженностью в тысячи километров соединяли газовые месторождения, сначала в Сибири, а недавно на полуострове Ямал, с покупателями в Европе.

В последнее десятилетие Россия начала искать новые рынки для своего газа на восток, и теперь газопровод «Сила Сибири» транспортирует топливо в Китай. Но этот газ поступает из новых месторождений, более чем в 1300 милях к востоку и в 600 милях к югу от месторождений Ямала, ранее поставлявших газ в Европу, но сейчас используются недостаточно.

Российский государственный газовый гигант ПАО "Газпром" оценил официальную стоимость "Силы Сибири" и месторождений сопутствующего газа в 55 миллиардов долларов. Независимая оценка показала почти вдвое большую цифру – инвестиция, как утверждается, никогда не принесет прибыли.

Существуют ограничения по поводу того, сколько еще российского газа будет покупать Пекин. Хотя его энергетические потребности огромны, он будет опасаться повторения ошибок, сделанных некоторыми европейскими странами, став слишком зависимым от Москвы. Поэтому России придется искать где угодно, чтобы заменить утраченные европейские рынки.

Агрессорка хотела бы обеспечивать Индию, быстро растущую нацию с огромными и растущими потребностями в энергии. Но транспортировать природный газ в Индию будет еще сложнее, чем доставить его в Китай. Маршрут должен был либо пересекать некоторые из самых высоких гор в мире, либо проходить через Афганистан и Пакистан. Любой маршрут будет пересекать несколько других стран, что сделает строительство и эксплуатацию более дорогими, чем сообщения между двумя государствами с общими границами.

Война Путина в Украине стоила России европейскому энергетическому рынку. Сменить будет непросто. Какого бы сближения Москва и Европа ни добились в конце концов, россияне будут подсчитывать цену войны в течение нескольких последующих поколений.