Газовое фиаско Кремля: почему россиянам резко повысят налоги и тарифы

Россия пересмотрела свои прогнозы по газу на ближайшие годы на фоне потери европейского рынка. В то же время Кремль планирует компенсировать свои финансовые потери внутри страны – за счет повышения налогов и тарифов на коммунальные услуги.

Как Россия теряет доходы от газа

Министерство экономического развития России официально ухудшило прогноз по добыче и экспорту газа на 2026–2029 годы, пишет Служба внешней разведки Украины.

По данным российского ведомства, оценку экспорта СПГ в 2026 году снизили с 40,3 млн до 35 млн тонн, а дальнейшие прогнозы также пересмотрели в сторону понижения.

В то же время трубопроводные поставки газа в Европу уже резко сократились:

в 2025 году они составили около 18 миллиардов кубометров, то есть на 44% меньше, чем годом ранее;

тогда как в 2018–2019 годах этот показатель достигал 180 миллиардов кубометров в год.

Даже по официальным расчетам, возврата к прежним объемам поставок не предвидится,

– отмечается в обзоре.

Заменит ли Китай Европу

Между тем Китай не может заменить Европу в закупках газа. Напротив, Пекин максимально использует слабость Москвы, выбивая для себя скидки.

Прогноз цены на российский газ для КНР на 2026 год уже снизили до 247,9 доллара за тысячу кубометров.

К тому же проект "Сила Байкала" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год до сих пор остается без окончательного согласования цены, а его строительство может длиться годами.

Новый трубопровод не вернет России утраченный европейский рынок, а привяжет ее к одному большому покупателю,

– уверены в СЗРУ.

Как Россия компенсирует потери

Компенсировать все эти потери Кремль решил проверенным способом – за счет собственного населения:

чтобы перекрыть огромные "дыры" в бюджете, российский Минфин предлагает повысить налоги на дивиденды, банковские вклады и продажу имущества до 22%.

Кроме того, с 1 июля 2027 года коммунальные тарифы в России планируют поднять в среднем на 11% вместо ранее предусмотренных 8,7%.

Потерянные экспортные доходы не возвращаются, зависимость от Китая растет, а финансовый счет за войну против Украины Кремль перекладывает на граждан,

– резюмирует разведка.

Напомним, что Европа все больше отказывается от российского газа. Даже Венгрия, которая традиционно поддерживала тесные связи с Кремлем, планирует полностью пере отказаться от "голубого топлива" Москвы а до конца 2027 года.