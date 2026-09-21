Деньги важнее кризиса: Россия резко увеличила экспорт дизельного топлива

Россия нашла способ обойти собственные ограничения на продажу топлива за рубеж. В то время как внутренний рынок страдает от дефицита, Москва в августе резко увеличила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии.

Кто скупает российское топливо

Объемы поставок в отдельные страны выросли в разы, а общий экспорт в регион превысил июльские показатели более чем вдвое, пишет Reuters.

По данным трейдеров, в августе Россия экспортировала в Казахстан, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан более 370 тысяч тонн дизельного топлива.

Главным покупателем российского дизельного топлива остается Монголия, на долю которой в этом году пришлось около половины всех поставок в Центральную Азию и Афганистан. В августе туда было отправлено примерно 215 тысяч тонн дизельного топлива против 124 тысяч тонн в июле.

Поставки в Кыргызстан взлетели до более чем 72 тысяч тонн с всего лишь 4,4 тысячи тонн месяцем ранее;

с всего лишь 4,4 тысячи тонн месяцем ранее; Таджикистан увеличил закупки до более 56 тысяч тонн против 16 тысяч тонн в июле.

Даже Казахстан, который в июле вообще не импортировал российский дизель, в августе закупил около 28 тысяч тонн.

Как Россия обходит собственный запрет

Россия неоднократно вводила ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива, пытаясь снизить цены и преодолеть острый дефицит, вызванный ударами украинских дронов по ее НПЗ.

Но, не желая терять прибыль, Москва оставила лазейки и разрешила продавать топливо в рамках межправительственных соглашений, в частности странам бывшего СССР и Монголии.

Этим и пользуются компании, отправляя дизельное топливо за границу. При этом поставки на внутренний российский рынок в августе сократились до 4,7 миллиона тонн против 5 миллионов тонн в июле.

Таким образом, Россия вынуждена экономить топливо для собственных нужд, но в то же время отчаянно пытается удержать азиатские рынки сбыта.

Напомним, ранее Россия была одним из больших мировых поставщиков дизельного топлива. Однако из-за дефицита и запретов на экспорт она утратила этот статус. В США даже раздавались призывы к Украине прекратить удары по российским НПЗ, чтобы сдержать дефицит и скачок цен на мировом рынке.