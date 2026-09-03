Враг совершил атаку на украинскую энергетику: в одном из регионов введены ограничения

Россия продолжает проводить атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов к утру 3 сентября наблюдаются перебои с электроснабжением в Киевской, Черниговской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Что происходит в энергетике Украины 3 сентября

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы, а энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей, о чем сообщает Укрэнерго.

Сложная ситуация наблюдается в Одесской области. В регионе ведутся аварийно-восстановительные работы после массированной ракетно-дроновой атаки.

Восстановить электроснабжение всем потребителям уже удалось, но во избежание перегрузки поврежденного оборудования временно вводятся сетевые ограничения.

В Минэнерго отметили, что введение ограничений на электроэнергию в четверг, 3 сентября, не прогнозируется.

О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения,

– говорится в сообщении.

Украинцев, в частности, призвали перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В то же время население просят ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Напомним, что Россия в настоящее время активно проводит атаку на энергетику Украины. В последнее время также были нанесены удары по ТЭЦ в Одессе и Херсоне.

А у нас 2 августа враг подверг массированной атаке Одесскую область. В результате атаки более 350 тысяч семей временно остались без света.