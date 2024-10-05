Россияне "расплачиваются" за войну: почему бюджет России не рассчитан на своих же

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На следующий год Россия выделила снова рекордную сумму на военные расходы, которые, в свою очередь, будут использованы в войне против Украины. В то же время цифры, которые заложило правительство России на "социалку" для собственных граждан, значительно меньше.

Несмотря на якобы существенные повышения выплат, как для пенсионеров, так и для других категорий, эти деньги "съедает" инфляция, которая за последний год рекордно выросла. И опять же это вызвала российская военная кампания.

24 Канал проанализировал сколько Россия потратит на войну в Украине в 2025 году, какая это доля от ВВП страны, какую часть бюджета выделят на социальные выплаты для россиян и почему любые повышения пенсионных выплат не имеют смысла при рекордной инфляции.

Сколько в российский бюджет закладывают на войну с Украиной

Согласно данным в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год Россия выделила на "Национальную оборону" 13,5 триллиона рублей. Это примерно 6,31% от ВВП страны, которое на следующий год ожидается на уровне 215 триллионов рублей.

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В разговоре с 24 Каналом экономист Илья Несходовский рассказал, что среди главных факторов, почему Россия в дальнейшем увеличивает бюджет, является то, что в бюджет цену на нефть закладывают на уровне этого года.

Илья Несходовский Эксперт по экономике Сети защиты национальных интересов "АНТС" Поэтому они надеются, что стоимость за баррель не будет падать, однако на сегодня цена уже не такая, на которую рассчитывало правительство России.

Интересно! По информации The Wall Street Journal и Tradingeconomics.com, нефть российской марки Urals, по состоянию на 2 октября, составляет 68,85 доллара за баррель. Это на 8 долларов больше, чем установленная предельная цена в 60 долларов.

В 2024 году в бюджете России на военные расходы выделена сумма в почти 11 триллионов рублей, писал Bloomberg. В то же время в 2023 году расходы на оборону составляли лишь 6,4 триллиона рублей.

В 2021 году, в последний год перед полномасштабной войной, оборонный бюджет России составил более 3 триллионов рублей.

То есть в период с 2021 года по грядущий 2025 год Россия увеличила военный бюджет в целом на около 10 триллионов рублей.

Обратите внимание! Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) обнародовал исследование, в котором говорилось о том, что Россия 3 года подряд перед полным вторжением в Украину наращивала военные расходы. В 2021 году военный бюджет вырос на 2,9%, что достигло 4,1% ВВП страны.

В то же время в недавно обнародованном трехлетнем бюджете, с которым ознакомились в Bloomberg, прогнозируется, что на 2026 и 2027 годы военные расходы России снизятся.

На 2026 год бюджет предусматривает расходы на оборону в размере 12,8 триллиона рублей с последующим увеличением до 13,1 триллиона рублей в 2027 году.

А как рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак 24 Каналу, российское правительство планирует увеличение "оборонных" расходов в следующем году, а осуществит расходы Кремль по тайным статьям.

Вероятнее всего, что 40% российского бюджета Кремль потратит на тайные расходы. Это военная разведка, ФСБ, пограничники и ССО России.

Поэтому российское правительство срежет различные статьи расходов, которые могут "подождать" – это образование, программы здравоохранения, программы развития науки и тому подобное.

И такой ход событий вполне вероятен, ведь во время совещания с чиновниками, где обсуждалась подготовка проекта финплана, передают российские СМИ, Владимир Путин заявил, что на сегодня расходы на оборону остаются приоритетными в бюджете.

Растут ли российские пенсии

В российском проекте бюджета говорится, что на социальную политику в целом планируют отдать 16% от всего федерального бюджета на 2025 год – это 6,4 триллиона рублей. Но несмотря на все это вдвое меньше, чем на оборону и безопасность.

Как объясняет Несходовский, в результате срезания некоторых программ бюджет на 2025 год, учитывая военные расходы, увеличивается.

Как результат, есть возможность аккумулирования средств,

– добавляет экономист.

Обратите внимание! Всего в проекте на следующий год заложена общая сумма бюджета в 41,5 триллиона рублей, из которой немалый процент пойдет на продолжение войны против Украины, а не на выплаты для граждан России.

Интересно, что согласно данным Центра журналистских расследований, весной этого года россияне уже начали сокращать заработную плату, а также пенсии и другие выплаты на временно оккупированной ими территории Херсонщины.

Однако по данным Социального фонда России, для граждан страны страховые и социальные пенсии с 1 января и 1 апреля 2024 года якобы были проиндексированы на 7,5% с учетом роста прожиточного минимума.

Кстати, существеннее всего пенсии для россиян были проиндексированы в 2022 году – на 19,46%.

Впрочем, уже в 2023 году индексация страховых пенсий составила всего 4,8%, что меньше всего с 2019 года, а социальных пенсий – 3,3%, что меньше всего с 2020 года.

Заметьте! Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году в России составляет 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 124,88 рубля. Следовательно, минимальная страховая пенсия рассчитывается по формуле: 28,2 пенсионного коэффициента x 133,05 рубля + 8 134,88 рубля, что в итоге составляет 11 886,89 рубля. А фиксированная социальная пенсия составляет 7 733,34 рубля.

Что такое социальная и страховая пенсии Страховая пенсия состоит из страховой и базовой (фиксированной) частей, где первая часть зависит от стажа и зарплаты, а вторая – от доплат от государства в виде фиксированной суммы. В то же время социальная пенсия – это уже доплата, которая начисляется для тех, у кого не хватает стажа для страховой пенсии. Кроме того, такую пенсию начисляют иностранцам, которые проживают в России в течение 15 лет.

Что не так с курсом рубля и уровнем инфляции

В соответствии с динамикой российского курса с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2024 года официальный курс рубля к доллару вырос на около 10 рублей, свидетельствуют данные центробанка России.

Обратите внимание! По данным investing.com, 1 доллар США, по состоянию на 2 октября, составляет в России 94,59 рубля. В то же время по состоянию на 1 марта 2022 года курс составлял 83,20 рубля, а уже 1 июня 2022 года – не более 51 рубля.

С уровнем инфляции в стране еще хуже ситуация – за первую половину 2024 года реальная инфляция достигла 9,6%, но Росстат рассчитал этот показатель на уровне 5,06%. Более того, показатель реальной годовой инфляции России составил 21,2%, но официальные данные снова указывают на существенно меньший показатель – 6,7%.

По данным Bloomberg, инфляция в России ускорилась в мае до самого высокого уровня за последний год – 8,3%. Это является самым высоким показателем с февраля прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной службы статистики.

Интересно, что Илья Несходовский добавляет, что в бюджете на следующий год уровень инфляции заложен на низком уровне, но реальные показатели свидетельствуют о высоком уровне.

Как следствие, это также дополнительные доходы в бюджет. Это так называемые "инфляционные доходы",

– резюмирует эксперт Несходовский.

На сайте Представительства Европейского Союза в Украине еще в начале 2024 года также отмечают, что несмотря на якобы "хорошие показатели экономики", которые публикуют официальные органы России, ко всем результатам следует относиться с осторожностью.

Как инфляция съедает средства граждан Инфляция – это потеря покупательной способности денег в течение определенного периода времени. Таким образом, уровень инфляции прямо влияет на ценность денег: насколько уровень растет, настолько же деньги теряют свою ценность.

Цены на продукты и коммунальные услуги

Российский исследовательский холдинг "Ромир" исследовал, что продовольственная инфляция летом 2024 года по сравнению с июлем 2023 года выросла ориентировочно в 5 раз.

И как подтверждение, с начала этого года продукты в России рекордно выросли: картофель на 90%, морковь на 54%, капуста на 50%, а яблоки на 33%.

В то же время по данным российских СМИ, на конец июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023 года – это 11,2% и 10,7% соответственно.

Становится понятно, что такая ускоренная продовольственная инфляция бьет прежде всего по малообеспеченным людям, в частности пенсионерам.

Коммунальные тарифы также существенно выросли. По данным российских СМИ, которые ссылаются на внесенный в Думу вместе с проектом закона о бюджете прогноз социально-экономического развития, вследствие увеличения военных расходов правительство страны пересмотрело прогноз повышения тарифов на коммунальные услуги для населения.

С 1 июля тарифы на электроэнергию для россиян повысили на 12,6%,

для россиян повысили на 12,6%, Тарифы на газ выросли на 10,3%,

выросли на 10,3%, А совокупный платеж за коммунальные услуги вырос на 11,9%, что вдвое больше, чем планировалось год назад.

Кроме того, говорит экономист Несходовский, в следующем году правительство России планирует увеличить еще и налогообложение. Поэтому налог на прибыль для предприятий в России изменится.

Берут ли россияне чаще кредиты

Масштабные расходы, связанные с войной против Украины, высокая стоимость импорта и ограниченный рынок труда, побуждают к высокому уровню инфляции. Это, в свою очередь, заставляет центробанк России удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Только за 2024 год Россия дважды повысила ключевую учетную ставку. И по состоянию на сейчас она составляет 19% годовых.

Что такое ключевая учетная ставка Это минимальный процент, под который центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Поэтому повышение такой ставки означает подорожание кредитов для населения. Как объясняют, банк России делает высокие ставки по кредитам для того, чтобы снизить рекордную инфляцию.

Кстати, ставка в 19% годовых довольно близка к ставке в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, которая составляла тогда 20%. Это продолжалось до апреля 2022 года.

С тех пор уровень начал опускаться и к июлю 2023 года составлял уже 7,5% – 8,5%. По данным российского центробанка, с августа 2023 года ключевая ставка с 12% начала двигаться вверх.

Закредитованность россиян на фоне таких событий растет. Данные банка России свидетельствуют о том, что количество лиц, которые имеют 3 и более кредитов, превысило 13 миллионов человек.