Росіяни "розплачуються" за війну: чому бюджет Росії не розрахований на своїх же

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На наступний рік Росія виділила знову рекордну суму на військові видатки, які, своєю чергою, будуть використані у війні проти України. Водночас цифри, які заклав уряд Росії на "соціалку" для власних громадян, значно менші.

Попри нібито суттєві підвищення виплат, як для пенсіонерів, так і для інших категорій, ці гроші "з'їдає" інфляція, яка за останній рік рекордно зросла. І знову ж таки це спричинила російська військова кампанія.

24 Канал проаналізував скільки Росія витратить на війну в Україні у 2025 році, яка це частка від ВВП країни, яку частину бюджету виділять на соціальні виплати для росіян та чому будь-які підвищення пенсійних виплат не мають сенсу при рекордній інфляції.

Скільки у російський бюджет закладають на війну з Україною

Відповідно до даних у пояснювальній записці до проєкту бюджету на 2025 рік Росія виділила на "Національну оборону" 13,5 трильйона рублів. Це приблизно 6,31% від ВВП країни, яке на наступний рік очікується на рівні 215 трильйонів рублів.

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У розмові з 24 Каналом економіст Ілля Несходовський розповів, що серед головних факторів, чому Росія надалі збільшує бюджет, є те, що у бюджет ціну на нафту закладають на рівні цього року.

Ілля Несходовський Експерт з економіки Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Відтак вони сподіваються, що вартість за барель не буде падати, однак на сьогодні ціна вже не така, на яку розраховував уряд Росії.

Цікаво! За інформацією The Wall Street Journal та Tradingeconomics.com, нафта російської марки Urals, станом на 2 жовтня, становить 68,85 долара за барель. Це на 8 доларів більше, аніж встановлена гранична ціна у 60 доларів.

У 2024 році в бюджеті Росії на військові витрати виділено суму в майже 11 трильйонів рублів, писав Bloomberg. Водночас у 2023 році витрати на оборону складали лише 6,4 трильйона рублів.

У 2021 році, в останній рік перед повномасштабною війною, оборонний бюджет Росії склав понад 3 трильйони рублів.

Тобто у період з 2021 року по прийдешній 2025 рік Росія збільшила військовий бюджет в загальному на близько 10 трильйонів рублів.

Зверніть увагу! Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) оприлюднив дослідження, у якому йшлося про те, що Росія 3 роки поспіль перед повним вторгнення в Україну нарощувала військові витрати. У 2021 році військовий бюджет зріс на 2,9%, що сягнуло 4,1% ВВП країни.

Водночас у нещодавно оприлюдненому трирічному бюджеті, з яким ознайомилися в Bloomberg, прогнозується, що на 2026 та 2027 роки військові витрати Росії знизяться.

На 2026 рік бюджет передбачає витрати на оборону в розмірі 12,8 трильйона рублів з подальшим збільшенням до 13,1 трильйона рублів у 2027 році.

А як розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак 24 Каналу, російський уряд планує збільшення "оборонних" витрат наступного року, а здійснить витрати Кремль за таємними статтями.

Найімовірніше, що 40% російського бюджету Кремль витратить на таємні видатки. Це військова розвідка, ФСБ, прикордонники та ССО Росії.

Відтак російський уряд зріже різні статті видатків, які можуть "почекати" – це освіта, програми охорони здоров'я, програми розвитку науки тощо.

І такий хід подій цілком ймовірний, адже під час наради з урядовцями, де обговорювалася підготовка проєкту фінплану, передають російські ЗМІ, Володимир Путін заявив, що на сьогодні витрати на оборону залишаються пріоритетними у бюджеті.

Чи ростуть російські пенсії

У російському проєкті бюджету йдеться, що на соціальну політику загалом планують віддати 16% від всього федерального бюджету на 2025 рік – це 6,4 трильйона рублів. Але попри все це вдвічі менше, аніж на оборону та безпеку.

Як пояснює Несходовський, внаслідок зрізання деяких програм бюджет на 2025 рік, враховуючи військові видатки, збільшується.

Як результат, є можливість акумулювання коштів,

– додає економіст.

Зверніть увагу! Загалом у проєкті на наступний рік закладено загальну суму бюджету в 41,5 трильйона рублів, з якої чималий відсоток піде на продовження війни проти України, а не на виплати для громадян Росії.

Цікаво, що згідно з даними Центру журналістських розслідувань, навесні цього року росіяни вже почали скорочувати заробітну плату, а також пенсії та інші виплати на тимчасово окупованій ними території Херсонщини.

Однак за даними Соціального фонду Росії, для громадян країни страхові та соціальні пенсії з 1 січня та 1 квітня 2024 року нібито були проіндексовані на 7,5% з врахуванням росту прожиткового мінімуму.

До речі, найсуттєвіше пенсії для росіян були проіндексовані у 2022 році – на 19,46%.

Втім, вже у 2023 році індексація страхових пенсій склала всього 4,8%, що найменше з 2019 року, а соціальних пенсій – 3,3%, що найменше з 2020 року.

Зауважте! Вартість одного пенсійного коефіцієнта у 2024 році в Росії складає 133,05 рубля, а розмір фіксованої виплати до страхової пенсії – 8 124,88 рубля. Відтак мінімальна страхова пенсія розраховується за формулою: 28,2 пенсійного коефіцієнта x 133,05 рубля + 8 134,88 рубля, що у підсумку становить 11 886,89 рубля. А фіксована соціальна пенсія становить 7 733,34 рубля.

Що таке соціальна та страхова пенсії Страхова пенсія складається зі страхової та базової (фіксованої) частин, де перша частина залежить від стажу та зарплати, а друга – від доплат від держави у вигляді фіксованої суми. Водночас соціальна пенсія – це вже доплата, яка нараховується для тих, у кого не вистачає стажу для страхової пенсії. Крім того, таку пенсію нараховують іноземцям, які проживають в Росії впродовж 15 років.

Що не так із курсом рубля та рівнем інфляції

Відповідно до динаміки російського курсу з 1 квітня 2022 року по 1 жовтня 2024 року офіційний курс рубля до долара виріс на близько 10 рублів, свідчать дані центробанку Росії.

Зверніть увагу! За даними investing.com, 1 долар США, станом на 2 жовтня, становить в Росії 94,59 рубля. Водночас станом на 1 березня 2022 року курс становив 83,20 рубля, а вже 1 червня 2022 року – не більше 51 рубля.

З рівнем інфляції в країні ще гірша ситуація – за першу половину 2024 року реальна інфляція сягнула 9,6%, втім Росстат розрахував цей показник на рівні 5,06%. Ба більше, показник реальної річної інфляції Росії склав 21,2%, але офіційні дані знову вказують на суттєво менший показник – 6,7%.

За даними Bloomberg, інфляція в Росії прискорилася в травні до найвищого рівня за останній рік – 8,3%. Це є найвищим показником з лютого минулого року, свідчать дані Федеральної служби статистики.

Цікаво, що Ілля Несходовський додає, що у бюджеті на наступний рік рівень інфляції закладено на низькому рівні, але реальні показники свідчать про високий рівень.

Як наслідок, це також додаткові доходи у бюджет. Це так звані "інфляційні доходи",

– резюмує експерт Несходовський.

На сайті Представництва Європейського Союзу в Україні ще на початку 2024 року також зауважують, що попри нібито "хороші показники економіки", які публікують офіційні органи Росії, до всіх результатів варто ставитися з обережністю.

Як інфляція з'їдає кошти громадян Інфляція – це втрата купівельної спроможності грошей протягом певного періоду часу. У такий спосіб рівень інфляції прямо впливає на цінність грошей: наскільки рівень зростає, настільки ж гроші втрачають свою цінність.

Ціни на продукти та комунальні послуги

Російський дослідницький холдинг "Ромір" дослідив, що продовольча інфляція влітку 2024 року порівняно із липнем 2023 року виросла орієнтовно в 5 разів.

І як підтвердження, з початку цього року продукти в Росії рекордно виросли: картопля на 90%, морква на 54%, капуста на 50%, а яблука на 33%.

Водночас за даними російських ЗМІ, на кінець липня річне зростання цін на хліб і молоко встановило рекорд із січня і лютого 2023 року – це 11,2% та 10,7% відповідно.

Стає зрозуміло, що така прискорена продовольча інфляція б'є насамперед по малозабезпечених людях, зокрема пенсіонерах.

Комунальні тарифи також суттєво зросли. За даними російських ЗМІ, які посилаються на внесений в Думу разом з проєктом закону про бюджет прогноз соціально-економічного розвитку, внаслідок збільшення військових видатків уряд країни переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

З 1 липня тарифи на електроенергію для росіян підвищили на 12,6%,

для росіян підвищили на 12,6%, Тарифи на газ зросли на 10,3%,

зросли на 10,3%, А сукупний платіж за комунальні послуги виріс на 11,9%, що вдвічі більше, аніж планувалося рік тому.

Крім того, каже економіст Несходовський, наступного року уряд Росії планує збільшити ще й оподаткування. Відтак податок на прибуток для підприємств в Росії зміниться.

Чи беруть росіяни частіше кредити

Масштабні витрати, пов'язані з війною проти України, вища вартість імпорту та обмежений ринок праці, спонукають до високого рівня інфляції. Це, своєю чергою, змушує центробанк Росії утримувати процентні ставки на високому рівні.

Лише за 2024 рік Росія двічі підвищила ключову облікову ставку. І станом на зараз вона становить 19% річних.

Що таке ключова облікова ставка Це мінімальний відсоток, під який центробанк Росії видає кредити комерційним банкам. Відтак підвищення такої ставки означає здорожчання кредитів для населення. Як пояснюють, банк Росії робить високі ставки за кредитами для того, щоб знизити рекордну інфляцію.

До речі, ставка у 19% річних доволі близька до ставки у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яка складала тоді 20%. Це тривало до квітня 2022 року.

З того часу рівень почав опускатися і до липня 2023 року становив вже 7,5% – 8,5%. За даними російського центробанку, з серпня 2023 року ключова ставка з 12% почала рухатися вгору.

Закредитованість росіян на фоні таких подій зростає. Дані банку Росії свідчать про те, що кількість осіб, які мають 3 та більше кредитів, перевищило 13 мільйонів осіб.