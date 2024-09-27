Як центробанк Росії забезпечує війну проти України

За матеріалами справи та висновками від СБУ та Офісі Генерального прокурора, керівниця центробанку Росії Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україні у 2022 році.

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Крім того, вона приймала рішення центробанку задля забезпечення військової агресії.

Як відомо, Набіулліна змінила стратегію роботи центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до Росії за вторгнення в Україну, та для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора.

А кошти, які перебувають на рахунках центробанку Росії, відкритих в іноземних юрисдикціях, є одним з інструментів ведення війни.

Зверніть увагу! Йдеться про суму в майже 300 мільярдів доларів. На сьогодні вони заблоковані на рахунках центробанку Росії по всьому світу завдяки міжнародним партнерам.

Відповідно до зібраної доказової бази, такі кошти можуть підлягати під конфіскацію у перспективі, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані відповідні заходи, передбачені законодавством.

Наразі голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна отримала нову підозру, а досудове розслідування триває.