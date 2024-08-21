Як вплинуло зростання інфляції на Росію

Російські ЗМІ повідомляють, що за першу половину 2024 року реальна російська інфляція сягнула 9,6%. Росстат же, своєю чергою, розрахував цей показник як 5,06%.

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Показник реальної річної інфляції Росії склав 21,2%. Офіційні ж дана набагато менші – 6,7%.

Статистика Росстату вказує на зростання продовольчої інфляції. Зараз вона складає – 10,1%. Це більше ніж у липні 2023 року орієнтовно у 5 разів.

З початку року вартість деяких продуктів в Росії змінилась так:

картопля зросла в ціні на орієнтовно 90%;

морква подорожчала на 54%;

капуста – на 50%;

яблука – на 33%.

Зверніть увагу! Досліджував реальний розмір інфляції російський дослідницький холдинг "Ромір". Розрахунки проводились на основі 15 мільйонів покупок здійснених протягом 2008 – 2023 років росіянами, що живуть у різних населених пунктах.