Berger Cargo потеряла более 40 тысяч "квадратов" из-за России: возникнет ли дефицит товаров

Логистическая компания Berger Cargo потеряла почти половину своих складов в результате российских атак. Речь идет о более чем 40 тысячах квадратных метров в Киевской и Одесской областях.

Каковы последствия ударов для компании

О последствиях ударов по складским помещениям рассказал директор и соучредитель Berger Cargo Валерий Барановский в интервью NV.

По его словам, во время атаки компания располагала 83 тысячами квадратных метров складских площадей. Основные мощности были сосредоточены в окрестностях Киева, также склады работали в Одессе и Львове.

В Киевской области у Berger Cargo было три объекта:

один из них был полностью уничтожен;

что еще два подверглись частичным разрушениям.

На одном из складов сгорело и , площадью 33,5 тысячи квадратных метров.

В целом компания потеряла более 40 тысяч квадратных метров складских площадей.

Барановский оценивает убытки примерно в 65 миллионов гривен.

При этом речь идет о потерях не только самих зданий, но и оборудования, погрузчиков, стеллажей и ИТ-инфраструктуры.

Стоит ли ожидать дефицита товаров

Несмотря на уничтожение большого количества складских помещений, в Berger Cargo не ожидают непосредственного дефицита продуктов, лекарств и других товаров из-за атак.

В то же время удары по складам создают дополнительные расходы для бизнеса. Компаниям приходится:

изменять маршруты;

перемещать запасы;

и использовать склады в других регионах.

Это увеличивает расходы на логистику, поэтому товары, вероятно, подорожают.

Отдельной проблемой является уничтожение оборудования внутри складов. По словам Барановского, для работы склада нужны погрузчики, стеллажные системы, IT-оборудование и другая специализированная техника, которая стоит немало.

Наша компания – классический 3PL-оператор, то есть внешний логистический партнер, который берет на себя все процессы хранения и доставки. Только во время последнего пожара мы потеряли семь специальных погрузчиков, каждый из которых стоит 60 тысяч евро,

– добавил Барановский.

При этом в ночь на 22 сентября российские войска уничтожили еще один объект Berger Cargo в Одессе площадью 14 тысяч квадратных метров.

Напомним, Россия методично уничтожает склады и логистические центры компаний по всей Украине. В частности, в ночь на 19 сентября оккупанты повредили складские помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров компании Suziria Group, специализирующейся на товарах для животных.