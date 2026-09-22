Каковы последствия ударов для компании
О последствиях ударов по складским помещениям рассказал директор и соучредитель Berger Cargo Валерий Барановский в интервью NV.
По его словам, во время атаки компания располагала 83 тысячами квадратных метров складских площадей. Основные мощности были сосредоточены в окрестностях Киева, также склады работали в Одессе и Львове.
В Киевской области у Berger Cargo было три объекта:
- один из них был полностью уничтожен;
- что еще два подверглись частичным разрушениям.
На одном из складов сгорело и , площадью 33,5 тысячи квадратных метров.
В целом компания потеряла более 40 тысяч квадратных метров складских площадей.
Барановский оценивает убытки примерно в 65 миллионов гривен.
При этом речь идет о потерях не только самих зданий, но и оборудования, погрузчиков, стеллажей и ИТ-инфраструктуры.
Стоит ли ожидать дефицита товаров
Несмотря на уничтожение большого количества складских помещений, в Berger Cargo не ожидают непосредственного дефицита продуктов, лекарств и других товаров из-за атак.
В то же время удары по складам создают дополнительные расходы для бизнеса. Компаниям приходится:
- изменять маршруты;
- перемещать запасы;
- и использовать склады в других регионах.
Это увеличивает расходы на логистику, поэтому товары, вероятно, подорожают.
Отдельной проблемой является уничтожение оборудования внутри складов. По словам Барановского, для работы склада нужны погрузчики, стеллажные системы, IT-оборудование и другая специализированная техника, которая стоит немало.
Наша компания – классический 3PL-оператор, то есть внешний логистический партнер, который берет на себя все процессы хранения и доставки. Только во время последнего пожара мы потеряли семь специальных погрузчиков, каждый из которых стоит 60 тысяч евро,
– добавил Барановский.
При этом в ночь на 22 сентября российские войска уничтожили еще один объект Berger Cargo в Одессе площадью 14 тысяч квадратных метров.
Напомним, Россия методично уничтожает склады и логистические центры компаний по всей Украине. В частности, в ночь на 19 сентября оккупанты повредили складские помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров компании Suziria Group, специализирующейся на товарах для животных.