Які наслідки ударів для компанії

Про наслідки ударів по складських приміщеннях розповів директор і співзасновник Berger Cargo Валерій Баранівський в інтерв'ю NV.

За його словами, до атак компанія оперувала 83 тисячами квадратних метрів складських площ. Основні потужності були зосереджені навколо Києва, також склади працювали в Одесі та Львові.

На Київщині Berger Cargo мала три об'єкти:

один із них був знищений повністю;

ще два зазнали часткових руйнувань.

На одному зі складів згоріло 33,5 тисячі квадратних метрів.

Загалом компанія втратила понад 40 тисяч квадратних метрів складів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Баранівський оцінює збитки приблизно у 65 мільйонів гривень.

При чому йдеться про втрати не лише самих будівель, а й обладнання, навантажувачів, стелажів та IT-інфраструктури.

Чи очікувати дефіцитт товарів

Попри знищення великої кількості складських приміщень, безпосереднього дефіциту продуктів, ліків та інших товарів через атаки в Berger Cargo не очікують.

Водночас удари по складах створюють додаткові витрати для бізнесу. Компаніям доводиться:

змінювати маршрути;

переносити запаси;

та використовувати склади в інших регіонах.

Це збільшує витрати на логістику, відтак товари, ймовірно, подорожчають.

Окремою проблемою є знищення обладнання всередині складів. За словами Баранівського, для роботи складу потрібні навантажувачі, стелажні системи, IT-обладнання та інша спеціалізована техніка, яка чимало коштує.

Наша компанія – класичний 3PL-оператор, тобто зовнішній логістичний партнер, який бере на себе всі процеси зберігання та доставки. Лише під час останньої пожежі ми втратили сім спеціальних навантажувачів, кожен з яких коштує 60 тисяч євро,

– додав Баранівський.

При цьому в ніч на 22 вересня російські війська знищили ще один об'єкт Berger Cargo в Одесі площею 14 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, Росія методично знишує склади та логістичні центри компаній по всій Україні, Зокрема, у ніч на 19 вересня окупанти пошкодили складські приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів компанії Suziria Group, яка спеціалізується на товарах для тварин.