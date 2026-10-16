Россия уничтожила склад "Файно Маркет": что станет с продуктами на полках

Очередной террористический акт врага нанес удар по продовольственной безопасности и привычной логистике популярной торговой сети. Покупателям следует подготовиться к временным изменениям в привычном ассортименте на полках.

Как сеть преодолевает последствия атаки и кого затронут перебои

Вечером 14 октября российские войска нанесли целенаправленный удар по главному логистическому центру сети супермаркетов "Файно Маркет". Здание полностью разрушено, к сожалению, среди сотрудников есть погибшие и пострадавшие, о чем сообщает официальная страница компании.

Обратите внимание! Для обычных покупателей это означает неизбежные изменения в повседневных покупках. Из-за уничтожения складов компания вынуждена в экстренном порядке перестраивать маршруты, поэтому в ближайшие дни возможны задержки поставок и временное отсутствие отдельных товаров на полках.

Несмотря на колоссальные потери, магазины продолжают работать.

Самое страшное – человеческие жизни, которые уже никогда не вернуть. Это невосполнимая утрата для всей семьи "Файно Маркет",

– подчеркнули представители ритейлера.

Они также добавили, что сейчас ищут альтернативные способы доставки продукции, чтобы обеспечить покупателей всем необходимым. Кроме того, в ближайшее время обещают возобновить работу мобильного приложения, которое временно не функционирует.

Почему враг систематически наносит удары по супермаркетам

Россия целенаправленно пытается парализовать продовольственную логистику Украины. Как уже сообщалось, только за последние недели оккупанты совершили ряд подобных атак. В частности, 15 октября вражеский дрон попал в супермаркет "Таврия В" в Одесской области, вызвав масштабный пожар.

До этого, в ночь на 7 октября, под удар попал склад свежих продуктов сети "Ашан", а 8–9 октября россияне обстреляли логистические объекты "АТБ" в Бучанском районе Киевской области, где также не обошлось без пострадавших. Эксперты советуют украинцам относиться к временным перебоям с пониманием и, по возможности, иметь дома базовый запас продуктов длительного хранения на случай дальнейших логистических форс-мажоров.