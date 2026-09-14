Работал на три области: Россия уничтожила сортировочный центр EVA в Одессе

Россия продолжает уничтожать украинский бизнес и его инфраструктуру. В понедельник, 13 сентября, вражеская ракета разрушила важный сортировочный центр сети магазинов EVA в Одессе.

Каковы последствия атаки

Склад, через который товары поступали в магазины сразу трех областей, сгорел, сообщила пресс-служба компании в комментарии Forbes Ukraine.

Именно из одесского сортировочного центра товары направлялись в магазины EVA:

в Одесской области;

в Николаевской области;

в Херсонской области.

К счастью, сотрудники центра во время российской атаки не пострадали.

Однако размер нанесенного ущерба компания пока назвать не может. Масштаб разрушений еще оценивается.

В то же время команда сети EVA работает над тем, чтобы смягчить последствия удара и уничтожения объекта для поставок в ее магазины, расположенные в регионе.

Последствия удара по сортировочному центру EVA / Пресс-служба компании / Forbes Ukraine

Насколько большая сеть EVA?

EVA – крупнейшая в Украине сеть магазинов косметики и парфюмерии. Компания продолжает работать, несмотря на полномасштабную войну, и регулярно подвергается рискам из-за российских атак на торговую инфраструктуру.

По итогам 2025 года чистый доход компании составил 31,8 миллиарда гривен, то есть на 18% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 1,1 миллиарда гривен.

По состоянию на конец марта 2026 года сеть насчитывала 1173 торговые точки по всей Украине.

Предыдущие атаки на сеть EVA

Напомним, всего 18 августа утром Россия нанесла удар дронами по распределительному центру EVA в Броварах Киевской области. После удара вспыхнул пожар. Однако в результате атаки на объект люди не пострадали.

После оценки ущерба сеть EVA быстро перестроила логистику, а поставки товаров начали координировать по новой схеме совместно с партнерами. При этом компания продолжила принимать и выполнять заказы, сделанные на сайте.