Россия намеренно создает пробку зерновых кораблей: Эрдоган планирует принять меры

Россия намеренно задерживает проверки кораблей с зерном, чтобы снизить объемы украинского экспорта. Поэтому время ожидания судов увеличивается до 3-5 недель, а уменьшение экспорта достигает миллионов тонн.

Об этом Владимир Зеленский заявил на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum.

Сейчас больше 13 миллионов тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты привлечены в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что из-за этого ежемесячно недоэкспортируется 2-3 миллиона тонн агропродукции, пока миллионы людей получают меньше продовольствия и переплачивают за продукты.

Эрдоган намерен поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в воскресенье провести телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, во время которых речь пойдет о работе "зернового коридора". Об этом турецкий лидер сказал на международном форуме в Стамбуле.

Чтобы урегулировать этот кризис (продовольственный – ред.), надеюсь, в воскресенье проведу разговор с господином Путиным. Также будет разговор с господином Зеленским. Наша цель – укрепить "зерновой коридор",

– сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что действия России привели к глобальному продовольственному кризису, который усилил голод в бедных странах.

Кроме человеческих потерь, российско-украинская война привела к серьезным человеческим и политическим потерям для региона и мира. Прекращение поставок важнейших продуктов привело к глобальному продовольственному кризису, который затронул все страны – от Европы до Африки,

– сказал Эрдоган.

Президент Турции вручил гостям форума пшеничные колосья, которые символизировали украинское зерно, поставляемое в разные страны мира. Напомним, в рамках "зерновой инициативы" было экспортировано 13,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.