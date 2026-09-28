Россияне разрушают украинскую экономику: десятки складов пострадали в результате атак

Только с начала 2023 года враг уже 25 раз проводил атаки на украинские склады. В результате российских ударов уже было повреждено более 500 тысяч квадратных метров складских площадей.

Что известно о последствиях российских атак

Такую информацию публикует СМИ hromadske, получившее ответ на свой запрос от Министерства экономики и окружающей среды Украины.

В первом полугодии текущего года было зафиксировано больше 25 атак на складскую инфраструктуру Украины.

Более того, более тысячи раз россияне нанесли удары по железной дороге.

Кроме того, в настоящее время российские войска систематически обстреливают порты Большой Одессы.

Сельхозпроизводители не имеют иного выхода, как перенаправлять грузы на железную дорогу, автотранспорт и дунайские порты.

В частности, в августе – октябре альтернативные маршруты позволят экспортировать около 2,5 миллиона тонн ежемесячно, по сравнению с 4 – 4,5 миллионами тонн ранее. Оценка Национального банка Украины на данный момент такова: временные недополучения экспортной выручки во второй половине года превысят 2 миллиарда долларов. Но в Минэкономики утверждают, что эти объемы будут компенсированы в течение первого полугодия 2027 года.

Так, благодаря наработанной гибкости аграриев и альтернативным маршрутам мы ожидаем не существенного падения годовых налоговых поступлений, а сдвига их кассового исполнения на начало следующего года",

– говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с начала вторжения в феврале 2022 года было повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. Сейчас ежемесячно компания "Укрзализныця" теряет от 37 до 40 локомотивов.

В частности, россияне активно проводят атаки на учреждения, склады, заводы, автозаправочные станции. Например, в воскресенье, 27 сентября, Россия нанесла удар по складу с техникой и продукцией Kärcher – объект был уничтожен.