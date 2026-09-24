Удар по бизнесу в Одессе: россияне полностью разгромили гипермаркет "Новая Линия"

Очередной террористический акт врага вновь был направлен против украинского бизнеса и гражданской инфраструктуры. На этот раз под прицелом оказались торговые площади, которые ранее уже подвергались разрушениям.

Какой ущерб нанесен инфраструктуре города

В ночь на 24 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Одесской области, поразив неработающий гипермаркет "Новая Линия". Вражеские снаряды попали в здание по адресу: 21-й километр Старокиевской дороги, 7, что сообщает Украинский совет торговых центров.

Помимо коммерческой недвижимости, враг целенаправленно наносил удары по гражданским объектам, что напрямую сказывается на жизни горожан. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате атаки повреждены 10-этажное нежилое здание, крыша отделения городской больницы и продуктовые склады.

Выбиты окна гимназии и жилых домов, повреждены автомобили,

– отметил глава области.

Он также добавил, что в результате этого акта агрессии пострадали два человека.

Обратите внимание! Всего в Одессе функционировали два больших гипермаркета строительных материалов сети "Новая Линия". Однако в настоящее время оба магазина закрыты для покупателей. Согласно информации на официальном сайте компании, торговые точки временно приостановили свою работу еще до этой атаки, что позволило избежать гораздо большего числа жертв среди персонала и клиентов.

Ранее мы писали о том, что Россия разрушила распределительный центр компании "Делви" в Кривом Роге. Атака произошла в субботу, 19 сентября. В настоящее время команда уже перестраивает цепочки поставок, задействует резервные мощности и делает все возможное, чтобы на полках магазинов компании всегда были все необходимые товары.