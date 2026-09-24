Яких збитків завдано інфраструктурі міста

У ніч на 24 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Одещині, поціливши у непрацюючий гіпермаркет "Нова Лінія". Ворожі снаряди влучили у будівлю за адресою: 21-й кілометр Старокиївської дороги, 7, про що повідомляє Українська рада торгових центрів.

Окрім комерційної нерухомості, ворог цілеспрямовано бив по цивільних об'єктах, що безпосередньо впливає на життя містян. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади.

Вибито скління гімназії та житлових будинків, пошкоджено автомобілі,

– зазначив очільник області.

Він також додав, що через цей акт агресії постраждали двоє людей.

Зверніть увагу! Загалом в Одесі функціонували два великі гіпермаркети будівельних матеріалів мережі "Нова Лінія". Проте наразі обидва магазини зачинені для покупців. Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, торговельні точки тимчасово припинили свою роботу ще до цієї атаки, що дозволило уникнути значно більшої кількості жертв серед персоналу та клієнтів.

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Раніше ми писали про те, що Росія зруйнувала розподільчий центр компанії "Делві" у Кривому Розі. Атака відбулася у суботу, 19 вересня. Наразі команда вже перебудовує ланцюги постачання, розгортає резервні потужності та робить усе можливе, аби на полицях маркетів компанії завжди були всі необхідні товари.