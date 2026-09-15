Россия вновь проводит атаку на Одесскую область: враг обстрелял ферму
Россияне нанесли удар по территории действующей птицефермы в Одесской области. В результате удара была повреждена крыша с солнечными панелями.
Что известно о последствиях российской атаки
Часть домашней птицы погибла, что сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
Возник пожар. Но он уже был ликвидирован.
Продолжаются работы по устранению последствий атаки,
– написал Кипер.
Как отметили в ГСЧС, пожарным удалось спасти значительное количество птиц. Но, к сожалению, часть домашней птицы погибла.
Напомним, что враг в настоящее время активно атакует украинские регионы, в том числе Одесскую область. В понедельник, 14 сентября, стало известно, что российская атака уничтожила сортировочный центр EVA в Одессе.
Из этого центра товары направлялись в магазины EVA в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В частности, размер нанесенного ущерба пока не объявлен.
Также российская армия совершила атаку на склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ". Он находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе города.