Россия проводит атаки на украинские АЗС: как защитить людей и не оставить страну без топлива

В Украине усиливают меры безопасности на АЗС на фоне российских атак на топливную инфраструктуру: при непосредственной угрозе работа заправок должна приостанавливаться, а сотрудники и клиенты – должны перемещаться в безопасное место. Однако это также создает риски для доступности топлива. Именно поэтому Украине нужны новые подходы к работе топливной инфраструктуры в условиях угроз.

Россияне проводят атаки на АЗС в столице

С начала сентября российские войска усилили атаки на автозаправочные станции, в частности, наиболее значительные атаки происходят в Киевской области.

Так, 10 сентября российский беспилотник поразил АЗС "Укрнафты" в Голосеевском районе столицы, в результате чего пострадали четыре человека. В момент атаки станция не работала из-за воздушной тревоги, а персонал и клиенты покинули ее территорию.

На следующий день российские дроны вновь провели атаку на АЗС в Киеве. Тогда были поражены две АЗС сети "Укрнафта" – в Оболонском и Деснянском районах. Кроме того, в Оболонском районе произошло повторное попадание, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Через несколько дней, 15 сентября, под удар попали еще 2 автозаправочных комплекса "Укрнафты" – в Дарницком и Голосеевском районах, сообщили в Нацполиции. В тот же день глава КГВА Андрей Ткачев в эфире телевидения сообщил, что с начала 2023 года российские атаки повредили в Киеве 16 автозаправочных станций, передает "Укринформ".

По состоянию на 28 сентября атаки на сеть АЗС продолжаются, в частности, утром в результате российской атаки был поврежден еще один АЗК в Киеве. По информации компании, сотрудники оперативно прекратили работу и укрылись, поэтому в результате атаки никто из них не пострадал.

Впрочем, в "Укрнафте" добавляют, что, несмотря на российские удары, обеспечение столицы топливом остается стабильным. По словам председателя правления компании Богдана Кукуры в интервью LB.ua, все АЗК в Киеве, поврежденные в результате последних атак, уже возобновили основную функцию – отпуск топлива.

Могут ли АЗС реагировать на угрозу еще до объявления тревоги?

Напоминаем, что по решению Рады обороны Киевской области и при координации Киевской областной военной администрации, по состоянию на 15 сентября 2026 года, ответственные сотрудники АЗС в Киевской области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны.

Система позволит в режиме реального времени получать актуальную информацию о воздушных угрозах. Благодаря этому ответственные сотрудники смогут оперативнее принимать решения относительно работы автозаправочных комплексов в случае возникновения опасности.

Проще говоря: АЗС больше не будут ориентироваться исключительно на общее объявление воздушной тревоги. У них будет больше информации о конкретной угрозе, и они должны будут своевременно реагировать, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и людей, находящихся на территории заправки,

– написал Тимур Ткаченко, председатель Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, сети АЗС усиливают и физическую защиту своих объектов: устанавливают габионы, мобильные укрытия, а местами и сетки против дронов.

В то же время остается вопрос, как совместить безопасность людей с бесперебойной работой топливной инфраструктуры, ведь во время длительных тревог топливо все равно необходимо экстренным, медицинским, коммунальным и другим службам.

Какие новые механизмы защиты нужны Украине?

Генеральный директор AMIC Energy в Украине Гинтарас Мацияускас подчеркивает в комментарии 24 Канала, что безопасность работников и клиентов должна оставаться главным приоритетом. В то же время, по его словам, длительные воздушные тревоги создают отдельную проблему для работы топливной инфраструктуры.

Для AMIC Energy безопасность сотрудников и клиентов остается безусловным приоритетом. С начала полномасштабного вторжения были повреждены три нефтебазы компании, дата-центр и несколько АЗС. Поэтому мы не теоретически, а на собственном опыте понимаем, насколько реальны эти угрозы и какова цена этой войны,

– добавляет Гинтарас Мацияускас.

В то же время он обращает внимание на другую сторону проблемы, а именно на важность бесперебойной работы топливной инфраструктуры. Особенно это касается прифронтовых регионов, где доступность топлива необходима для эвакуации населения, работы медиков, спасателей, коммунальных служб и оборонной логистики. Ведь во время отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций возможность своевременно заправить транспорт напрямую влияет на безопасность населенных пунктов.

Сегодня мы фактически сталкиваемся с двумя взаимосвязанными задачами: необходимо максимально защитить людей и в то же время не допустить длительного паралича критически важной топливной инфраструктуры. При этом речь идет ни в коем случае не о продолжении обычной работы АЗС в случае непосредственной угрозы удара,

– отмечает Гинтарас Мацияускас.

Генеральный директор AMIC Energy говорит, что Украине нужен более дифференцированный подход, а именно:

Определение уровня угрозы с максимальной точностью;

Регулирование действий объектов критической инфраструктуры с помощью официальных понятных протоколов в зависимости от типа и локализации опасности;

Решение о возможности работы не должно возлагаться исключительно на работника конкретной АЗС или руководство отдельной компании. Оно должно основываться на проверенной информации и единых правилах, разработанных государством совместно с участниками рынка и специалистами по безопасности,

– говорит Гинтарас Мацияускас.

Дополнительные решения для защиты персонала.

Компания AMIC Energy уже работает над созданием мобильных укрытий, которые можно будет размещать непосредственно возле АЗК.

Сегодня задача заключается не в том, чтобы снизить требования к безопасности ради продолжения работы бизнеса. Наоборот, необходимо создать условия, при которых критическая инфраструктура сможет продолжать выполнять свою функцию благодаря более точной оценке угроз, понятным государственным правилам и реальным инвестициям в защиту людей. AMIC Energy готова участвовать в таком диалоге, делиться собственным опытом и работать над практическими решениями,

– подчеркнул Гинтарас Мацияускас.

Устойчивость топливной инфраструктуры – это ответственность не только отдельных компаний, но и часть общей безопасности страны, подытожил генеральный директор Amic Energy в Украине.