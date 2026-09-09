Россияне нанесли удар по столице: компания сообщила об уничтожении склада

Россияне уничтожили склад детских игрушек KIDDISVIT в Киеве. При этом никто из сотрудников компании не пострадал.

Что известно об атаке на компанию KIDDISVIT

В настоящее время ведется работа по устранению последствий, ведь речь идет о значительных убытках, о чем написал соучредитель компании Александр Овчинников.

Александр Овчинников Соучредитель компании KIDDISVIT Целью "Шахеда" стали детские игрушки… Самое главное – наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал. Сейчас разбираемся с последствиями – у нас значительные убытки.

Овчинников рассказал, что компания KIDDISVIT находится на связи с партнерами и делает все возможное, чтобы выполнить обязательства. В частности, ведется перестройка логистических потоков и поиск решений, чтобы как можно быстрее возобновить полноценную работу.

Александр Овчинников попросил украинцев отнестись к ситуации с пониманием. Он также напомнил, что если люди хотят поддержать компанию, то могут выбрать игрушки и товары KIDDISVIT в магазинах своего города.

Спасибо команде за собранность. Очень ценю, как в сложные моменты каждый просто берется и делает то, что нужно. Главное – все живы. С остальным справимся. Восстанавливаемся. Работаем дальше,

– написал соучредитель KIDDISVIT.

Напомним, что Kiddisvit – это дистрибьютор и разработчик игрушек. Компания представляет, в частности, L.O.L. Surprise!, Baby Born, Peppa Pig и другие бренды.

Кроме того, враг уже совершил атаку на компании в Киевской области. Во вторник, 8 сентября, стало известно о повреждении магазина VARUS.