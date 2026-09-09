Що відомо про атаку на компанію KIDDISVIT

Наразі йде робота з наслідками, адже йдеться про значні збитки, про що написав співзасновник компанії Олександр Овчинніков.

Олександр Овчинніков Співзасновник компанії KIDDISVIT Ціллю реактивного шахеда стали дитячі іграшки… Найважливіше – наші люди цілі. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав. Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки.

Овчинніков розповів, що компанія KIDDISVIT перебуває на зв’язку з партнерами та робить все можливе, щоб виконати зобов’язання. Зокрема, відбувається перебудова логістичних потоків та пошук рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу.

Олександр Овчинніков попросив українців поставитися до ситуації з розумінням. Він також нагадав, що якщо люди хочуть підтримати компанію, то можуть обрати іграшки та товари KIDDISVIT в магазинах свого міста.

Дякую команді за зібраність. Дуже ціную, як у складні моменти кожен просто бере й робить те, що потрібно. Головне – всі живі. З рештою впораємося. Відновлюємося. Працюємо далі,

– написав співзасновник KIDDISVIT.

Нагадаємо, що Kiddisvit – це дистрибʼютор та розробник іграшок. Він представляє, зокрема, L.O.L. Surprise!, Baby Born, Peppa Pig тощо.

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Крім того, ворог вже атакував компанії Київщині. У вівторок, 8 вересня, стало відомо про пошкодження магазину VARUS.