Россия нанесла удар по инфраструктуре "Авроры"

В понедельник, 31 августа, Россия нанесла удар по Киевской области. В результате атаки был уничтожен распределительный центр "Авроры".

Об этом сообщил соучредитель компании Тарас Панасенко.

Что известно о вражеском ударе?

В результате очередной российской атаки на Киевщину 31 августа был уничтожен склад сети "Аврора". Панасенко подчеркнул, что ни один сотрудник предприятия не пострадал. Во время обстрела весь персонал находился в укрытии.

В компании сообщили, что в настоящее время оценивают окончательные масштабы разрушений и материальный ущерб, нанесенный ударом страны-агрессора.

Благодарим всех наших партнеров и клиентов за понимание и поддержку,

– написал Панасенко.

Россияне уже не в первый раз атакуют объекты "Авроры". В субботу, 22 августа, в результате обстрела окупантов также был поврежден один из распределительных центров компании. Тогда из-за обстрелов были разрушены склады, а также повреждены спасательные и пожарные автомобили ГСЧС.

Страна-агрессорка продолжает наносить удары по украинскому бизнесу. В воскресенье, 31 августа, российские войска атаковали дроном инновационный терминал "Новой почты" в Одессе.