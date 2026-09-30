Граница серьезного кризиса: российская экономика находится под давлением

Россия продолжает идти на все большие риски и несет значительные потери ради войны против Украины. В частности, российская экономика находится на грани "серьезного кризиса".

Что сейчас происходит в России

Информацию о проблемах в стране-агрессоре сообщила Датская служба военной разведки (DDIS), о чем пишет Axios.

Среди причин трудностей российской экономики, в частности, значительные расходы на оборону и международные санкции.

Как пишет Axios, с начала вторжения в феврале 2022 года российские военные понесли более 1 миллиона потерь.

Летом, по оценкам, темпы потерь превышали темпы набора новых военнослужащих.

Агрессивное поведение России частично обусловлено тем, что президент Украины Владимир Зеленский называет "дальнобойными санкциями", то есть успешными ударами вглубь России по критически важной инфраструктуре,

– говорится в материале.

Ожидается, что президент Владимир Путин продолжит агрессивные действия против соседей Украины и ее партнеров, однако DDIS не обнаружила "никаких признаков" подготовки к вторжению в страну НАТО.

Напомним, что в понедельник, 28 сентября, Рада Европейского Союза официально утвердила обновленный санкционный список в связи с незаконной депортацией и принудительным перемещением украинских детей в Россию. Под ограничения попал даже президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

А Владимир Зеленский во вторник, 29 сентября, сообщил, что были утверждены долгосрочные санкции против России за октябрь.