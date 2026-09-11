Об этом в беседе с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что именно поток нефтедолларов в основном удерживал все республики, входившие в состав Советского Союза, и распределялся он через Москву. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается в отношении России.

Как и за какой период удастся разрушить российскую экономику

Сегодня, как подчеркнул военный эксперт, поток нефтедолларов удерживает республики, входящие в состав Российской Федерации. По его словам, для того чтобы развалить ее, необходимо, чтобы российская экономика окончательно рухнула.

Наблюдается определенная динамика, учитывая то, как мы "минусуем" российский ВВП. Внутренний валовой продукт показывает экономическое процветание или, допустим, упадок. Одна из основных задач для того, чтобы победить ресурсодержательную страну – уничтожить ее ресурсы. При таких темпах, которые мы сейчас набрали, нам понадобится еще 2 года. Мы не просто так говорили о том, что 3 – 4 года с начала уничтожения (без пауз) российской нефтепереработки приведут к коллапсу экономики России,

– озвучил Свитан.

Он подчеркнул, что атаки на НПЗ должны быть непрерывными, и напомнил, что в этом процессе со стороны Украины были определенные паузы. Полковник запаса отметил, что остановка боевых действий дает россиянам возможность восстановить нефтеперерабатывающие мощности, тогда приходится "обнулять" условный счетчик, и требуется уже больше времени для уничтожения ресурсов России.

До 2028 года россияне будут постепенно расходовать имеющиеся у них ресурсы. То есть золотовалютные резервы – они будут расходовать те десятки триллионов долларов, которые российские граждане положили на банковские счета. Это тоже ресурс. Нам еще нужно как минимум 2 года работать для того, чтобы начались необратимые процессы, которые в конечном итоге приведут к развалу России. Мы непрерывно работаем с августа 2025-го,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт пояснил, что те республики, которые входят в состав России, самодостаточны по некоторым показателям, и они, по его мнению, первыми начнут выходить из РФ: Северный Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Бурятия. По его словам, они пока держатся в этой федерации благодаря поступлению финансов.

Это поток практически бесплатной валюты через Москву, которая таким образом питает и удерживает их. А вы думаете, как Ичкерия держится? Вернее, сейчас это так называемая "Кадырия". Только потому, что Москва платит ей большие деньги, только поэтому она находится в РФ. Как только этот поток перекроется, Кадырову, думаете, нужна эта Москва? Они неплохо себя чувствуют и на Северном Кавказе без нее,

– уверен Свитан.

Поэтому, как подытожил полковник запаса, Украине сейчас очень важно перекрыть этот денежный поток из Москвы в регионы. Для этого нужно непрерывно наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям России.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите видео