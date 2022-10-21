Санкции медленно, но уверенно "убивают" Россию: какие последствия агрессор испытывает уже сейчас

С начала полномасштабной войны санкции против России были введены в более чем 60 странах мира. Европейский Союз принял 8 пакетов санкций, которые усложнили для агрессора международную торговлю, сотрудничество и финансовые операции, заморозили российские активы и привели к выходу сотен компаний с российского рынка.

Самые влиятельные санкции, включая установку потолка цен для российской нефти и газа или полное эмбарго, все еще впереди. Но уже сейчас можно наблюдать тенденции к ослаблению российской экономики, которые будут только усиливаться со временем.

Технологическое отставание

По состоянию на сегодняшний день технологическое отставание страны-агрессора является наиболее ощутимым следствием антироссийских санкций. Транснациональная компания по разработке программного обеспечения Microsoft остановила продажи своих продуктов и услуг в России, а также прекратился экспорт чипов AMD и Intel.

Кроме того, прекратились поставки полупроводников TSMC в Россию. Это не позволяет стране-агрессору в больших количествах производить потребительскую электронику, в частности полупроводники высшего класса и микросхемы.

Нехватка доступа к технологиям способна значительно уменьшить промышленный потенциал, а также ее возможности добывать природные ресурсы и производить оружие. По данным KSE, производство компьютеров в России сократилось на 12%, а производство авто – на 62,2%.

Финансовые проблемы

Под санкции попало около 80% финансового сектора России, понес потери на сотни миллиардов долларов. По некоторым данным, страна – агрессор потеряла до 10% капитала банков и до 40% рыночной капитализации.

Отключение русских банков от системы SWIFT значительно уменьшило количество доступных им денежных инструментов. Также финансовая инфраструктура потеряла доступ к ключевому оборудованию и программному обеспечению.

Безработица и потеря инвестиций

По данным Leave Russia, 1257 иностранных компаний ограничили деятельность на российском рынке, из них 538 совершили полностью остановившие операции в России. Выход западных компаний с русского рынка создает краткосрочный эффект роста безработицы и утраты инвестиций, также ведет к оттоку капитала.

По состоянию на 16 октября уже полностью вышедшие из России компании имели не менее 267 100 сотрудников, 29,3 миллиарда долларов годового дохода, $12,2 миллиарда долларов капитала и $28,7 миллиарда долларов активов. Компании, объявившие о полном выходе из России, имели 137 500 сотрудников, $35,0 миллиарда долларов доходов, $18,6 миллиарда долларов капитала и $20,6 миллиарда долларов активов.

Ослабление экономики

В июне ВВП России упал на 4,9% в годовом исчислении. Прогнозы подразумевают падение на 9,5% по итогам 2022 года. Промышленное производство сократилось на 1,8% в июне. Также россияне стали меньше зарабатывать: реальная зарплата в мае упала на 6,1% в годовом исчислении.

К концу 2022 года МВФ и Всемирный банк прогнозируют инфляцию более 20%, а центробанк РФ – до 15%. В 2023 году экономисты закладывают ее замедление до 10%.

В исследовании KSE эксперты отметили, что падение экономики России за 2022 год претерпело корректировку с 10-30% до 6-9,5%. А уровень годовой инфляции сократился с прогнозируемых 20% до 12-15%. Эксперты объясняют, что главной причиной таких изменений высокие цены на рынке энергоносителей.

Авиационные перевозки

После полномасштабного вторжения 36 стран мира закрыли для агрессора свое воздушное пространство. Также отрасль авиационных перевозок страдает, поскольку большую часть летного парка России составляют самолеты иностранного производства.

Из-за санкций в России больше нет доступа к сертифицированному техническому обслуживанию и запчастям, а некоторые самолеты остались за границей. Согласно исследованию CH-Aviation, 15% российского авиафлота находились за пределами страны и были конфискованы.

Блокирование российских активов за границей

Важным фактором, уже влияющим и усиливающим в дальнейшем свое влияние на экономику России, является блокирование российских государственных активов за рубежом, а также блокирование активов российских олигархов.

Средства замороженных по всему миру российских олигархов и бизнесов составляют около 1 трлн долларов, а резервы Центробанка России, находящиеся за границей, составили 350 миллиардов долларов. После войны эти деньги будут переданы Украине как репарации.

Санкции по экспорту российской нефти