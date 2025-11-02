На фоне войны против Украины и западных санкций, российская экономика все больше погружается в проблемы. В частности возникают трудности с логистикой.

Что происходит с российской логистикой?

Страна сталкивается не просто с ростом расходов, дефицитом перевозчиков или потерей доступа к европейским портам, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Ко всем имеющимся пунктам добавилось закрытие границы между Литвой и Беларусью. Это поставило под угрозу транзит в Калининград.

Республика Беларусь предложила альтернативный маршрут:

грузы будут доставлять автотранспортом до складов в нескольких белорусских городах; оттуда они будут отправлять по железной дороге и паромами.

Заметьте! Минск утверждает, что схема сократит сроки доставки до десяти дней и снимет напряжение на границе.

Впрочем, этот "спасительный" вариант не способен компенсировать последствия международной изоляции,

– отметили в разведке.

Дело в том, что российские логистические компании остаются в плохих условиях:

хронического дефицита транспорта; нехватки запчастей; роста цен на топливо; отсутствия доступа к ключевым рынкам.

Россия делает заявления о расширении сотрудничества с Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком. Однако эти направления не смогут заменить Европу.

Закрытие западных границ и политическая изоляция лишь подчеркивают: война против Украины постепенно разрушает экономику России,

– отметили в сообщении.

Обратите внимание! В то же время попытки Лукашенко поддержать Москву не решают проблемы – они лишь глубже погружают Беларусь в кризис, который создала Россия.

В частности еще летом стало известно о проблемах в области логистики в России, о чем писало российское медиа Moscow Times. В сфере возник дефицит работников – около миллиона человек.

Наибольшую нехватку фиксировали в сегментах транспортировки, складской обработки и управления цепочками поставок

Интересно! В частности логистика вошла в топ – 5 сфер с наибольшей потребностью в персонале.

Что еще известно о российской логистике?