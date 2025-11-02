Еще одна российская отрасль "страдает": на какую сферу влияют санкции и вторжение в Украину
- Российская логистика сталкивается с проблемами из-за закрытия границы между Литвой и Беларусью, что угрожает транзиту в Калининград.
- Российские компании пытаются расширить сотрудничество с Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком, но эти рынки не могут заменить Европу.
На фоне войны против Украины и западных санкций, российская экономика все больше погружается в проблемы. В частности возникают трудности с логистикой.
Что происходит с российской логистикой?
Страна сталкивается не просто с ростом расходов, дефицитом перевозчиков или потерей доступа к европейским портам, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Читайте также Прямой доступ ко всем данным: ФСБ сможет контролировать россиян через банки
Ко всем имеющимся пунктам добавилось закрытие границы между Литвой и Беларусью. Это поставило под угрозу транзит в Калининград.
Республика Беларусь предложила альтернативный маршрут:
- грузы будут доставлять автотранспортом до складов в нескольких белорусских городах;
- оттуда они будут отправлять по железной дороге и паромами.
Заметьте! Минск утверждает, что схема сократит сроки доставки до десяти дней и снимет напряжение на границе.
Впрочем, этот "спасительный" вариант не способен компенсировать последствия международной изоляции,
– отметили в разведке.
Дело в том, что российские логистические компании остаются в плохих условиях:
- хронического дефицита транспорта;
- нехватки запчастей;
- роста цен на топливо;
- отсутствия доступа к ключевым рынкам.
Россия делает заявления о расширении сотрудничества с Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком. Однако эти направления не смогут заменить Европу.
Закрытие западных границ и политическая изоляция лишь подчеркивают: война против Украины постепенно разрушает экономику России,
– отметили в сообщении.
Обратите внимание! В то же время попытки Лукашенко поддержать Москву не решают проблемы – они лишь глубже погружают Беларусь в кризис, который создала Россия.
В частности еще летом стало известно о проблемах в области логистики в России, о чем писало российское медиа Moscow Times. В сфере возник дефицит работников – около миллиона человек.
Наибольшую нехватку фиксировали в сегментах транспортировки, складской обработки и управления цепочками поставок
Интересно! В частности логистика вошла в топ – 5 сфер с наибольшей потребностью в персонале.
Что еще известно о российской логистике?
Кроме того, почти 30% российских логистических компаний рискуют обанкротиться в текущем году. Поэтому они просят помощи у Кремля.
Они обращаются с просьбой отложить выплату страховых взносов, ввести льготные кредиты, выделить субсидии на зарплаты сотрудникам. Это должно помочь половине компаний.