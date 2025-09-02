Россия еще больше снизила цену на нефть для Индии, – Bloomberg
- Россия снизила цену на нефть Urals для Индии до дисконта в 3-4 доллара за баррель по сравнению с Brent, несмотря на давление США.
- Индия, несмотря на американские пошлины, продолжает закупать российскую нефть и планирует увеличить импорт на 10-20%.
Российская нефть продолжает дешеветь для индийских покупателей. Это происходит на фоне давления со стороны США, которые требуют от Нью-Дели прекратить торговлю с Москвой.
С какой скидкой Россия продает нефть для Индии?
Стоимость российской нефти Urals снизилась до дисконта в 3-4 доллара за баррель к нефти Brent, сообщили источники, знакомые с предложениями по российской нефти. Речь идет о партиях с отгрузкой в конце сентября и октябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Индия не наживается: министр страны ответил на обвинения США относительно российской нефти
Индийские НПЗ продолжают закупать российскую нефть, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ввел высокие торговые пошлины для Нью-Дели. Как отмечают в администрации Трампа, закупки российской нефти помогают финансировать войну против Украины.
Важно! Критика со стороны американских чиновников и санкции не изменили позицию Индии: премьер-министр Нарендра Моди по-прежнему поддерживает развитие отношений с Москвой.
На прошлой неделе нефть Urals предлагалась со скидкой около 2,50 доллара за баррель, что на 1 доллар выше уровня июля.
Для сравнения, американская нефть, недавно закупленная индийскими НПЗ, обходилась примерно на 3 доллара дороже относительно датированной нефти Brent.
Что такое нефть Urals?
Urals является основным экспортным сортом российской нефти, поставляемой из западных портов страны. С 2022 года, после начала войны в Украине, Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти среди стран ОПЕК+.
Что нужно знать об экспорте российской нефти в Индию?
- США ввели импортные тарифы в размере 50% на товары из Индии. Причиной, в том числе, стали активные закупки Индией российской нефти. Пошлины, вступившие в силу 27 августа, охватывают более половины всего индийского экспорта в США.
- Несмотря на давление, Индия не только не отказывается от российской нефти, но и планирует увеличить ее импорт в сентябре на 10-20%. Решение объясняют выгодными ценами из-за скидок от российских производителей.
- Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия не наживается на российской нефти. По его словам, цель страны – сдерживать глобальные цены на энергоносители. Пури отметил, что российская нефть не подпадает под санкции, как иранская или венесуэльская, а лишь под ценовые ограничения ЕС, которые позволяют ее поставки.