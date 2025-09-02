Российская нефть продолжает дешеветь для индийских покупателей. Это происходит на фоне давления со стороны США, которые требуют от Нью-Дели прекратить торговлю с Москвой.

С какой скидкой Россия продает нефть для Индии?

Стоимость российской нефти Urals снизилась до дисконта в 3-4 доллара за баррель к нефти Brent, сообщили источники, знакомые с предложениями по российской нефти. Речь идет о партиях с отгрузкой в конце сентября и октябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Индия не наживается: министр страны ответил на обвинения США относительно российской нефти

Индийские НПЗ продолжают закупать российскую нефть, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ввел высокие торговые пошлины для Нью-Дели. Как отмечают в администрации Трампа, закупки российской нефти помогают финансировать войну против Украины.

Важно! Критика со стороны американских чиновников и санкции не изменили позицию Индии: премьер-министр Нарендра Моди по-прежнему поддерживает развитие отношений с Москвой.

На прошлой неделе нефть Urals предлагалась со скидкой около 2,50 доллара за баррель, что на 1 доллар выше уровня июля.

Для сравнения, американская нефть, недавно закупленная индийскими НПЗ, обходилась примерно на 3 доллара дороже относительно датированной нефти Brent.

Что такое нефть Urals?

Urals является основным экспортным сортом российской нефти, поставляемой из западных портов страны. С 2022 года, после начала войны в Украине, Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти среди стран ОПЕК+.

Что нужно знать об экспорте российской нефти в Индию?