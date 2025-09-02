Росія ще більше знизила ціну на нафту для Індії, – Bloomberg
- Росія знизила ціну на нафту Urals для Індії до дисконту в 3-4 долари за барель у порівнянні з Brent, попри тиск США.
- Індія, попри американські мита, продовжує закуповувати російську нафту та планує збільшити імпорт на 10-20%.
Російська нафта продовжує дешевшати для індійських покупців. Це відбувається на тлі тиску з боку США, які вимагають від Нью-Делі припинити торгівлю з Москвою.
З якою знижкою Росія продає нафту для Індії?
Вартість російської нафти Urals знизилася до дисконту в 3-4 долари за барель до нафти Brent, повідомили джерела, знайомі з пропозиціями щодо російської нафти. Йдеться про партії з відвантаженням в кінці вересня і жовтні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Індія не наживається: міністр країни відповів на звинувачення США щодо російської нафти
Індійські НПЗ продовжують закуповувати російську нафту, попри те, що президент США Дональд Трамп ввів високі торгові мита для Нью-Делі. Як зазначають в адміністрації Трампа, закупівлі російської нафти допомагають фінансувати війну проти України.
Важливо! Критика з боку американських чиновників і санкції не змінили позицію Індії: прем'єр-міністр Нарендра Моді як і раніше підтримує розвиток відносин з Москвою.
Минулого тижня нафта Urals пропонувалася зі знижкою близько 2,50 долара за барель, що на 1 долар вище рівня липня.
Для порівняння, американська нафта, нещодавно закуплена індійськими НПЗ, обходилася приблизно на 3 долари дорожче відносно датованої нафти Brent.
Що таке нафта Urals?
Urals є основним експортним сортом російської нафти, що постачається із західних портів країни. З 2022 року, після початку війни в Україні, Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти серед країн ОПЕК+.
Що потрібно знати про експорт російської нафти в Індію?
- США ввели імпортні тарифи в розмірі 50% на товари з Індії. Причиною, в тому числі, стали активні закупівлі Індією російської нафти. Мита, що набули чинності 27 серпня, охоплюють понад половини всього індійського експорту до США.
- Попри тиск, Індія не лише не відмовляється від російської нафти, але й планує збільшити її імпорт у вересні на 10-20%. Рішення пояснюють вигідними цінами через знижки від російських виробників.
- Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія не наживається на російській нафті. За його словами, мета країни – стримувати глобальні ціни на енергоносії. Пурі відзначив, що російська нафта не підпадає під санкції, як іранська чи венесуельська, а лише під цінові обмеження ЄС, які дозволяють її постачання.