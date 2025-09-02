Російська нафта продовжує дешевшати для індійських покупців. Це відбувається на тлі тиску з боку США, які вимагають від Нью-Делі припинити торгівлю з Москвою.

З якою знижкою Росія продає нафту для Індії?

Вартість російської нафти Urals знизилася до дисконту в 3-4 долари за барель до нафти Brent, повідомили джерела, знайомі з пропозиціями щодо російської нафти. Йдеться про партії з відвантаженням в кінці вересня і жовтні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Індія не наживається: міністр країни відповів на звинувачення США щодо російської нафти

Індійські НПЗ продовжують закуповувати російську нафту, попри те, що президент США Дональд Трамп ввів високі торгові мита для Нью-Делі. Як зазначають в адміністрації Трампа, закупівлі російської нафти допомагають фінансувати війну проти України.

Важливо! Критика з боку американських чиновників і санкції не змінили позицію Індії: прем'єр-міністр Нарендра Моді як і раніше підтримує розвиток відносин з Москвою.

Минулого тижня нафта Urals пропонувалася зі знижкою близько 2,50 долара за барель, що на 1 долар вище рівня липня.

Для порівняння, американська нафта, нещодавно закуплена індійськими НПЗ, обходилася приблизно на 3 долари дорожче відносно датованої нафти Brent.

Що таке нафта Urals?

Urals є основним експортним сортом російської нафти, що постачається із західних портів країни. З 2022 року, після початку війни в Україні, Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти серед країн ОПЕК+.

Що потрібно знати про експорт російської нафти в Індію?