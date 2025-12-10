Рискует сделкой с США: одна страна скупает российскую нефть, несмотря на санкции

Индия не хочет отказываться от дешевой российской нефти даже после введения санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Крупные нефтеперерабатывающие заводы страны нашли лазейки и продолжают покупать сырье у Москвы.

Какие НПЗ скупают российскую нефть?

Четыре из семи крупнейших НПЗ Индии сейчас активно скупают российскую нефть, соблазнившись большими скидками. При этом они берут партии, которые не подпадают под санкции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников, государственные заводы Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние несколько дней приобрели примерно 10 партий несанкционированной нефти России.

Компания Hindustan Petroleum Corp. ищет возможности закупок российской нефти с поставкой в январе.

В то же время дочка российской "Роснефти" Nayara Energy продолжает покупать российскую нефть, несмотря на включение в "черный список" ЕС.

Обратите внимание! По данным аналитической компании Kpler, в этом году эти четыре компании обеспечили более 60% всего импорта нефти в Индию.

Кто отказался от российской нефти?

В то же время компания Reliance Industries, которая до недавнего времени, была крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, отказалась от закупок у Москвы.

Предприятие избегает любых закупок, даже по долгосрочному контракту с "Роснефтью", из-за рисков попасть под санкции США или ЕС.

Мы будем придерживаться требований ЕС по импорту нефтепродуктов в Европу,

– заявили в компании после введения санкций.

По данным аналитиков, Reliance получит последнюю партию российской нефти Urals 17 декабря в порту Джамнагар.

Новых танкеров не ожидается, хотя некоторые суда могут не показывать конечный пункт назначения.

Если Reliance окончательно откажется от российской нефти, "Роснефти" придется искать покупателей для значительных объемов сырья.

Другие НПЗ могут частично компенсировать это падение, но вряд ли полностью заменят объемы, которые покупала Reliance в пиковый период,

– пояснил аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Почему Индия рискует, покупая нефть у России?

При этом Индия рискует, покупая нефть Кремля, даже неподсанкционные партии сырья. Ведь президент США Дональд Трамп дал четко понять, что Нью-Дели должны отказаться от российского сырья.

Индия уже несколько месяцев пытается сохранить доступ к дешевой российской нефти и одновременно демонстрировать геополитическую независимость, не раздражая ни Вашингтон, ни Брюссель,

– отмечают аналитики.

Однако неизвестно устроят ли сокращение объемов поставок Белый дом, который обвиняет Индию в "финансировании войны Путина".

Как США давят на Индию из-за нефти?