Венгрия не собирается отказываться от импорта российской нефти. Страна отвергнет такое требование, даже если об этом прямо попросит президент США Дональд Трамп.

Почему Венгрия отвергает требование Трампа?

Во вторник, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил журналистам, что имеет хорошие отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном и может использовать их, чтобы убедить Братиславу прекратить импорт российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Впрочем, министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Венгрия не выполнит просьбу Трампа из-за географических ограничений страны.

Мы – страна без выхода к морю, Было бы прекрасно иметь доступ к побережью, построить нефтеперерабатывающий завод или терминал для СПГ и подключиться к мировому рынку. Но это не наш случай,

– отметил Сийярто.

Как отмечает издание, слова Сийярто показывают непростое положение Венгрии:

с одной стороны, Орбан кичится своей дружбой с Трампом;

с другой, Братислава имеет тесные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

В итоге ЕС вынужден противостоять сопротивлению Венгрии и Словакии по усилению ограничений на импорт российских энергоносителей.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепфул в комментарии для Deutschlandfunk даже отметил иронию в требованиях Трампа к его ближайшим союзникам в Евросоюзе – Венгрии и Словакии.

Если господин Орбан почувствует давление со стороны Дональда Трампа и наконец начнет использовать другие источники энергии – это будет положительное развитие событий для Европы,

– отметил Вадепфул.

Важно! После начала полномасштабной войны России против Украины Венгрия только увеличила закупку российской нефти с 61% до вторжения до 86% в 2024 году. При этом правительство Орбана не сделало достаточно для диверсификации поставок энергоресурсов. Альтернативным маршрутом для Венгрии мог бы стать трубопровод через Хорватию, но Будапешт заявляет, что тарифы там слишком высокие, а мощностей недостаточно чтобы полностью покрыть внутренние потребности.

Почему Венгрия не хочет прекратить импорт российских энергоресурсов?

Венгрия и Словакия сегодня пользуются временными исключениями из санкций ЕС на импорт российской нефти и газа по трубопроводам, поскольку не имеют выхода к морю и не могут получать сжиженный природный газ через СПГ-терминалы.

И хотя Трамп давит на ЕС, продвигая полный отказ от российских энергоресурсов, Венгрия упорно отказывается прекратить иимпорт нефти и газа Москвы. Она, как и Словакия, требует альтернативной инфраструктуры для смены поставщика энергоресурсов.

Представитель правительства Гергей Гуляш даже недавно подчеркнул, что Будапешт отвергнет любые инициативы ЕС, которые могут подорвать стабильность энергетических поставок страны.

Поэтому Еврокомиссия сейчас рассматривает возможности по ограничению импорта российской нефти через нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию и Словакию.