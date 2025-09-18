Министр энергетики Польши призвал ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года. Ранее блок планировал отказаться от энергоносителей из России до 2027 года.

Как и почему Польша призывает отказаться от российской нефти?

Польша призвала к действиям в ЕС после атаки России, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Письмо от польского министра прислали через несколько дней после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство. В нем Милош Мотыка сообщил, что обязательства придерживаться срока 2026 года "установит четкие сроки и продемонстрирует решимость достичь независимости от поставок нефти".

Польша также призвала создать компенсационные механизмы, чтобы помочь "справедливому и упорядоченному переходу", что также позволит получить доступ к альтернативным источникам в случае перебоев.

Кто в ЕС еще пользуется российской нефтью? Нефтепровод "Дружба" поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию , которые продолжают покупать энергоносители у России после того, как другие страны ЕС разорвали связи после полномасштабного вторжения в 2022 году.



Будапешту и Братиславе было предоставлено временное исключение, однако оба государства взамен нарастили закупки из России, воспользовавшись скидками на нефть. В результате они остались зависимыми от российского импорта.

Письмо появилось через день после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России после разговора с Трампом.

Ранее блок намеревался прекратить закупки российской нефти и газа до 2027 года.

Что известно об отказе от энергоносителей из России?