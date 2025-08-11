Война "ест" экономику изнутри страны: российская железная дорога столкнулась с рядом проблем
- Работники российской железной дорогивынуждены брать неоплачиваемые отпуска из-за экономических проблем компании.
- Продолжение экономических трудностей ожидается до конца года, несмотря на избежание формальных сокращений.
Железнодорожный монополист России "ржд" заставляет работников брать вынужденные выходные. Причиной тому являются экономические проблемы.
Что сейчас происходит с российской железной дорогой?
Уже несколько месяцев сотрудники как центрального аппарата, так и региональных управлений берут по два неоплачиваемых отпускных дня ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Читайте также Минимум на год: мегапроект Кремля отложили из-за нехватки средств
Подобные проблемы будут продолжаться как минимум до конца года. И это несмотря на то, что сокращений, пусть и формально, удалось избежать. Но речь идет о скрытом уменьшении расходов на персонал в условиях острой финансовой нестабильности.
Компания теряет прибыли, а объемы перевозок уменьшаются,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
Однако ситуация заключается не в трудностях только одной конкретной компании. Речь идет, как объяснили в ЦПД, о симптоме системного ухудшения деловой активности в стране. Дело в том, что сейчас бизнес:
- сокращает производство;
- отказывается от логистики;
- экономит на всем, что не является важным и критическим для выживания.
Ситуация с российской железной дорогой стала еще одним маркером глубокой трансформации экономики России в условиях войны,
– заявили в заметке Центра противодействия дезинформации.
Согласно информации, "ржд" страдает от многих различных факторов. Санкции, потеря международных рынков и мобилизация ресурсов на фронт для войны против Украины приводят к дестабилизации даже стратегических государственных корпораций.
Обратите внимание! Развитие событий в отношении российского монополиста демонстрирует: война "идет не только на поле боя", но и разъедает экономику страны-агрессора изнутри.