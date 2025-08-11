Железнодорожный монополист России "ржд" заставляет работников брать вынужденные выходные. Причиной тому являются экономические проблемы.

Что сейчас происходит с российской железной дорогой?

Уже несколько месяцев сотрудники как центрального аппарата, так и региональных управлений берут по два неоплачиваемых отпускных дня ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подобные проблемы будут продолжаться как минимум до конца года. И это несмотря на то, что сокращений, пусть и формально, удалось избежать. Но речь идет о скрытом уменьшении расходов на персонал в условиях острой финансовой нестабильности.

Компания теряет прибыли, а объемы перевозок уменьшаются,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Однако ситуация заключается не в трудностях только одной конкретной компании. Речь идет, как объяснили в ЦПД, о симптоме системного ухудшения деловой активности в стране. Дело в том, что сейчас бизнес:

сокращает производство;

отказывается от логистики;

экономит на всем, что не является важным и критическим для выживания.

Ситуация с российской железной дорогой стала еще одним маркером глубокой трансформации экономики России в условиях войны,

– заявили в заметке Центра противодействия дезинформации.

Согласно информации, "ржд" страдает от многих различных факторов. Санкции, потеря международных рынков и мобилизация ресурсов на фронт для войны против Украины приводят к дестабилизации даже стратегических государственных корпораций.

Обратите внимание! Развитие событий в отношении российского монополиста демонстрирует: война "идет не только на поле боя", но и разъедает экономику страны-агрессора изнутри.