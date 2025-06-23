Крупнейший железнодорожный мегапроект Кремля отложили Об этом сообщил заместитель председателя транспортной монополии, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Читайте также Россия впереди Европы: Путин сделал новое заявление о своей экономике

Проект стоимостью 10 миллиардов долларов, с помощью которого Кремль рассчитывал увеличить пропускную способность железных дорог и нарастить экспорт сырья в Китай переносится на 2026-2027 годы.

Мы должны были уже с начала этого года начать первые работы. Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что сдвиг, вероятно, составит два года,

– сказал Макаров.

Средства, заложенные в бюджете на другие крупные железнодорожные строительства в этом году, также практически исчерпаны. Лимит на транспортный коридор "Север - Юг" будет исчерпан в июле. Тогда же завершится запланированное финансирование строительства подходов к портам Северо-Запада.

По проектам на БАМе деньги закончатся в октябре. Для Амурской области и Хабаровского края это "может стать критическим", поскольку подрядчики РЖД являются крупными налогоплательщиками.

СМИ отмечают, что российские железные дороги закладывали в бюджет 1,3 триллиона рублей на инфраструктуру и закупку подвижного состава. Однако уже в конце прошлого года инвестпрограмму сократили на треть – до 890 миллиарда рублей.

Финансирование модернизации БАМа и Транссиба "похудело" в 3,6 раза - с 400 до 110 млрд рублей,

– уточнили в медиа.

В частности расходы на коридор "Север - Юг" сократились в 4,4 раза (9 миллиардов рублей вместо 40 миллиардов), на строительство на Северо-Западе страны – в 4,2 раза (4 миллиарда рублей вместо 17 миллиардов). А в мае РЖД приняли решение дополнительно сократить расходы на закупку локомотивов и вагонов – на 32,5 миллиардов рублей.

Головной болью для РЖД стал резкий рост ставок по кредитам, рассказывал ранее собеседник Коммерсанта, близкий к монополии,

– говорится в тексте.

В бюджете закладывали ставку Центробанка на уровне 16% годовых, тогда как фактически она достигала 21%. В результате только на выплаты по кредитам в этом году придется потратить почти четверть выручки или 688 миллиардов рублей.

Обратите внимание! Это почти в 6 раз превышает показатель 2023 года.