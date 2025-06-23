Найбільший залізничний мегапроєкт Кремля відклали Про це повідомив заступник голови транспортної монополії, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Читайте також Росія попереду Європи: Путін зробив нову заяву щодо своєї економіки

Проєкт вартістю 10 мільярдів доларів, за допомогою якого Кремль розраховував збільшити пропускну здатність залізниць і наростити експорт сировини до Китаю переноситься на 2026-2027 роки.

Ми мали вже з початку цього року розпочати перші роботи. Зараз це зсувається щонайменше на рік. Але реально ми бачимо, що зсув, імовірно, складе два роки,

– сказав Макаров.

Кошти, закладені в бюджеті на інші великі залізничні будівництва цього року, також практично вичерпані. Ліміт на транспортний коридор "Північ — Південь" буде вичерпаний у липні. Тоді ж завершиться заплановане фінансування будівництва підходів до портів Північного Заходу.

За проєктами на БАМу гроші закінчаться в жовтні. Для Амурської області та Хабаровського краю це "може стати критичним", оскільки підрядники РЗ є великими платниками податків.

ЗМІ зазначають, що російські залізниці закладали в бюджет 1,3 трильйона рублів на інфраструктуру та закупівлю рухомого складу. Однак вже наприкінці минулого року інвестпрограму скоротили на третину – до 890 мільярда рублів.

Фінансування модернізації БАМу та Транссибу "схудло" в 3,6 раза — з 400 до 110 млрд рублів,

– уточнили у медіа.

Зокрема видатки на коридор "Північ — Південь" скоротилися у 4,4 раза (9 мільярдів рублів замість 40 мільярдів), на будівництво на Північному Заході країни – у 4,2 раза (4 мільярди рублів замість 17 мільярдів). А у травні РЗ ухвалили рішення додатково скоротити витрати на закупівлю локомотивів і вагонів – на 32,5 мільярдів рублів.

Головним болем для РЗ стало різке зростання ставок за кредитами, розповідав раніше співрозмовник Комерсанта, близький до монополії,

– йдеться у тексті.

У бюджеті закладали ставку Центробанку на рівні 16% річних, тоді як фактично вона досягала 21%. У результаті лише на виплати за кредитами цього року доведеться витратити майже чверть виручки або 688 мільярдів рублів.

Зверніть увагу! Це майже в 6 разів перевищує показник 2023 року.