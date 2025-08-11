Залізничний монополіст Росії "ржд" змушує працівників брати вимушені вихідні. Причиною тому є економічні проблеми.

Що наразі відбувається з російською залізницею?

Вже кілька місяців співробітники як центрального апарату, так й регіональних управлінь беруть по два неоплачувані відпускні дні щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Подібні проблеми триватимуть щонайменше до кінця року. І це попри те, що скорочень, хай і формально, вдалося уникнути. Але мова йде про приховане зменшення витрат на персонал в умовах гострої фінансової нестабільності.

Компанія втрачає прибутки, а обсяги перевезень зменшуються,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Однак ситуація полягає не у труднощах лише однієї конкретної компанії. Йдеться, як пояснили у ЦПД, про симптом системного погіршення ділової активності в країні. Річ у тім, що наразі бізнес:

скорочує виробництво;

відмовляється від логістики;

економить на всьому, що не є важливим та критичним для виживання.

Ситуація з російською залізницею стала ще одним маркером глибокої трансформації економіки Росії в умовах війни,

– заявили у дописі Центру протидії дезінформації.

Згідно з інформацією, "ржд" потерпає від багатьох різних чинників. Санкції, втрата міжнародних ринків та мобілізація ресурсів на фронт для війни проти України призводять до дестабілізації навіть стратегічних державних корпорацій.

Зверніть увагу! Розвиток подій щодо російського монополіста демонструє: війна "точиться не лише на полі бою", а й роз'їдає економіку країни-агресорки зсередини.