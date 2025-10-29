Показатели ухудшаются: крупная российская компания столкнулась с финансовыми проблемами

"Российские железные дороги" (РЖД) имеет большие проблемы на фоне ухудшения финансового состояния. Поэтому компания решила сделать выдачу постельного белья отдельной услугой для пассажиров плацкартных вагонов.

Какие новые правила ввела российская железная дорога?

Она больше не входит в стоимость билета и теперь предлагается за дополнительную плату, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское медиа ТАСС.

Читайте также Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений

Ранее согласие на покупку постельного белья устанавливалось автоматически:

при оформлении билета на сайте; или в приложении российской железной дороги.

Теперь услуга активируется только после того, как пассажир самостоятельно поставит соответствующую отметку. А если билет покупают офлайн, об этой услуге сообщает кассир.

В то же время пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без постельного белья запрещено запрещено санитарно-эпидемиологическими правилами.

Обратите внимание! Если пассажир не оплатил услугу заранее, он может сделать это во время поездки, обратившись к проводнику.

Нововведение появилось на фоне углубления экономических проблем в РЖД. Об этом сообщает еще одно российское СМИ "Moscow Time"

Финансовые показатели монополии продолжают ухудшаться: в 2024 году чистая прибыль компании уменьшилась в девять раз – до 13,9 миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия 2025 года – еще в 23 раза, до 2,7 миллиардов рублей,

– говорится в материале.

Компания столкнулась с резким падением объемов грузоперевозок и ростом кредитных ставок. Поэтому была вынуждена сократить инвестиционную программу почти на 40%.

Кроме того, были заморожены крупнейшие инфраструктурные проекты, в частности расширение БАМа и Транссиба для перевозки сырья в Китай.

Важно! Общий объем инвестиций сократился с 1,3 триллиона до 890 миллиардов рублей, а затем - еще на 32,5 миллиарда рублей.

С какими еще проблемами столкнулась компания "РЖД"?