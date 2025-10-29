Показники погіршуються: велика російська компанія зіткнулась з фінансовими проблемами

"Російські залізниці" (РЖД) має великі проблеми на тлі погіршення фінансового стану. Тому компанія вирішила зробити видачу постільної білизни окремою послугою для пасажирів плацкартних вагонів.

Які нові правила ввела російська залізниця?

Вона більше не входить у вартість квитка і тепер пропонується за додаткову плату, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське медіа ТАСС.

Раніше згода на купівлю постільної білизни встановлювалася автоматично:

під час оформлення квитка на сайті; або в застосунку російської залізниці.

Тепер послуга активується лише після того, як пасажир самостійно поставить відповідну позначку. А якщо квиток купують офлайн, про цю послугу повідомляє касир.

Водночас користуватися матрацом, подушкою та ковдрою без постільної білизни заборонено санітарно-епідеміологічними правилами.

Зауважте! Якщо пасажир не оплатив послугу заздалегідь, він може зробити це під час поїздки, звернувшись до провідника.

Нововведення з’явилося на тлі поглиблення економічних проблем у РЖД. Про це повідомляє ще одне російське ЗМІ "Moscow Time"

Фінансові показники монополії продовжують погіршуватися: у 2024 році чистий прибуток компанії зменшився у дев’ять разів – до 13,9 мільярда рублів, а за підсумками першого півріччя 2025 року – ще у 23 рази, до 2,7 мільярда рублів,

– йдеться у матеріалі.

Компанія зіткнулася з різким падінням обсягів вантажоперевезень та зростанням кредитних ставок. Тому була змушена скоротити інвестиційну програму майже на 40%.

Крім того, було заморожено найбільші інфраструктурні проєкти, зокрема розширення БАМу та Транссибу для перевезення сировини до Китаю.

Важливо! Загальний обсяг інвестицій скоротився з 1,3 трильйона до 890 мільярдів рублів, а потім — ще на 32,5 мільярда рублів.

З якими ще проблемами зіткнулась компанія "РЖД"?