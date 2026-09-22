Энергосистема под двойным ударом: в 7 областях потребители снова остались без света
Вражеские атаки и непогода вновь оставили без света тысячи украинцев. К утру вторника, 22 сентября, новые отключения электроэнергии были зафиксированы в семи областях страны.
Каковы последствия российских атак
Повреждения энергосистеме нанесли атаки дронов и артиллерийские обстрелы со стороны России, сообщили в Укрэнерго.
В результате этого частично без электроснабжения остались потребители:
- Киевской;
- Николаевской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Сумской;
- и Черниговской областей.
В местах обстрелов, где это безопасно, уже работают ремонтные бригады.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей,
– заверили в компании.
Каковы последствия непогоды
Между тем непогода добавляет работы энергетикам. Отключения электроэнергии вызвали также сильный дождь и ветер.
Из-за неблагоприятных погодных условий без электроэнергии остались потребители:
- Днепропетровской области;
- Киевской области;
- и Черниговской области.
Ремонтные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные линии электропередачи,
– отметили в Укрэнерго.
Что касается потребления электроэнергии
В то же время потребление электроэнергии в Украине во вторник выросло. Утром его уровень был на 4,5% выше по сравнению с утром понедельника.
Украинцы потребляют больше электроэнергии из-за облачной и дождливой погоды в большинстве регионов. По этой причине бытовые солнечные электростанции работают хуже, соответственно абоненты больше пользуются общей сетью.
Учитывая погодные условия, Укрэнерго призвало потребителей экономить электроэнергию.
Необходимо экономно расходовать электроэнергию в течение всего дня – с 10:00 до 22:00,
– подчеркнули энергетики.
Впрочем, ситуация в энергосистеме в течение дня может измениться. Об изменениях должны сообщать местные облэнерго на своих официальных ресурсах.
Напомним, недавно премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для украинской энергосистемы из-за регулярных российских атак. По его словам, полностью обезопасить все энергетические объекты невозможно, однако в этом году Украина подготовилась лучше, чем в прошлом.