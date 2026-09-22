Які наслідки російських атак

Пошкоджень енергосистемі завдали дронові атаки та артилерійські обстріли Росії, розповіли в Укренерго.

Внаслідок цього частково без елетропостачання залишилися споживачі:

Київської;

Миколаївської;

Дніпропетровської;

Житомирської;

Вінницької;

Сумської;

та Чернігівської областей.

На місцях обстрілв, де безпечно, вже працюють ремонтні бригади.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів,

– запевнили в компанії.

Які наслідки негоди

Тим часом негода додає роботи енергетикам. Знеструмлення спричинили також сильний дощ та вітер.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Через несприятливі погодні умови без електроенергії залишилися споживачі:

Дніпропетровщини;

Київщини;

та Чернігівщини.

Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі,

– зазначили в Укренерго.

Що зі споживанням електроенергії

Водночас споживання електроенергії в Україні у вівторок зросло. На ранок його рівень був вищим на 4,5% порівняно з ранком понеділка.

Українці споживають більше електроенергії через хмарну та дощову погоду у більшості регіонів. З цієї причини побутові сонячні електростанції працюють гірше, відповідно абоненти більше користуються загальною мережею.

З огляду на погодні умови Укренерго закликало споживачів економити електроенергію.

Є необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всього дня – з 10:00 до 22:00,

– підкреслили енергетики.

Втім, ситуація в енергосистемі протягом дня може змінитися. Про зміни мають повідомляти місцеві обленерго на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що прийдешня зима стане серйозним випробуванням для української енергосистеми через регулярні російські атаки. За його словами, повністю убезпечити всі енергетичні об'єкти неможливо, однак Україна цього року підготувалася краще, ніж торік.