Каковы последствия российских атак

Повреждения энергосистеме нанесли атаки дронов и артиллерийские обстрелы со стороны России, сообщили в Укрэнерго.

В результате этого частично без электроснабжения остались потребители:

Киевской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Винницкой;

Сумской;

и Черниговской областей.

В местах обстрелов, где это безопасно, уже работают ремонтные бригады.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей,

– заверили в компании.

Каковы последствия непогоды

Между тем непогода добавляет работы энергетикам. Отключения электроэнергии вызвали также сильный дождь и ветер.

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Из-за неблагоприятных погодных условий без электроэнергии остались потребители:

Днепропетровской области;

Киевской области;

и Черниговской области.

Ремонтные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные линии электропередачи,

– отметили в Укрэнерго.

Что касается потребления электроэнергии

В то же время потребление электроэнергии в Украине во вторник выросло. Утром его уровень был на 4,5% выше по сравнению с утром понедельника.

Украинцы потребляют больше электроэнергии из-за облачной и дождливой погоды в большинстве регионов. По этой причине бытовые солнечные электростанции работают хуже, соответственно абоненты больше пользуются общей сетью.

Учитывая погодные условия, Укрэнерго призвало потребителей экономить электроэнергию.

Необходимо экономно расходовать электроэнергию в течение всего дня – с 10:00 до 22:00,

– подчеркнули энергетики.

Впрочем, ситуация в энергосистеме в течение дня может измениться. Об изменениях должны сообщать местные облэнерго на своих официальных ресурсах.

Напомним, недавно премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для украинской энергосистемы из-за регулярных российских атак. По его словам, полностью обезопасить все энергетические объекты невозможно, однако в этом году Украина подготовилась лучше, чем в прошлом.