Каковы последствия российских атак

Повреждения энергосистеме нанесли атаки дронов и артиллерийские обстрелы со стороны России, сообщили в Укрэнерго.

В результате этого частично без электроснабжения остались потребители:

  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Сумской;
  • и Черниговской областей.

В местах обстрелов, где это безопасно, уже работают ремонтные бригады.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей,
– заверили в компании.

Каковы последствия непогоды

Между тем непогода добавляет работы энергетикам. Отключения электроэнергии вызвали также сильный дождь и ветер.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроэнергии остались потребители:

  • Днепропетровской области;
  • Киевской области;
  • и Черниговской области.

Ремонтные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные линии электропередачи,
– отметили в Укрэнерго.

Что касается потребления электроэнергии

В то же время потребление электроэнергии в Украине во вторник выросло. Утром его уровень был на 4,5% выше по сравнению с утром понедельника.

Украинцы потребляют больше электроэнергии из-за облачной и дождливой погоды в большинстве регионов. По этой причине бытовые солнечные электростанции работают хуже, соответственно абоненты больше пользуются общей сетью.

Учитывая погодные условия, Укрэнерго призвало потребителей экономить электроэнергию.

Необходимо экономно расходовать электроэнергию в течение всего дня – с 10:00 до 22:00,
– подчеркнули энергетики.

Впрочем, ситуация в энергосистеме в течение дня может измениться. Об изменениях должны сообщать местные облэнерго на своих официальных ресурсах.

Напомним, недавно премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для украинской энергосистемы из-за регулярных российских атак. По его словам, полностью обезопасить все энергетические объекты невозможно, однако в этом году Украина подготовилась лучше, чем в прошлом.