Про це він заявив під час виступу на міжнародній конференції YES Annual Meeting 2026, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Як Україна готується до нових ударів?

За словами Корецького, проходження зими є головним викликом для уряду.

Безумовно, зима – головний виклик. І ми всі готуємося до цього. Є план стійкості, захищаємо активи й інфраструктуру енергетичну. Готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. І це головна задача,

– сказав прем'єр.

Водночас глава уряду визнав, що повністю захистити всі енергетичні об'єкти від російських ударів неможливо.

"Захистити повною мірою все неможливо. Це зрозуміло. Проте ми суттєво більш готові до цих атак, ніж минулої зими", – наголосив Корецький.

Прем'єр зазначив, що уряд готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й найгірших.

"Тому уряд і всі роблять максимум дій для того, щоби рухатись і знати план: і Б, і С, і, можливо, найгірші зі всіх можливих. Краще бути підготовленим, знати всі такі варіанти, ніж бути неочікувано атакованими в тій чи іншій галузі",

– резюмував Корецький.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі цієї зими. За його словами, Росія може намагатися влаштовувати блекаути в Україні. У такому разі українська сторона готуватиме відповідь на російські атаки.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не прагне повторювати гуманітарні катастрофи, які створює Росія. Дипломатичні переговори залишаються альтернативою взаємним ударам. Серед можливих кроків він назвав повне розблокування Чорного моря та енергетичне перемир'я.