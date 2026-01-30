Газ и нефть в Украине под ударами: какие последствия и возможны ли отключения не только света

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины не ограничиваются только отдельными объектами или локальными повреждениями. Враг систематически атакует как нефтяную инфраструктуру, связанную с транзитом и хранением сырья, так и газовую, питающую внутренний рынок.

Только за 2025 год России удалось уничтожить 60% добычи газа, что бесспорно имеет значительные последствия для энергетической безопасности страны в период отопительного сезона. Кроме того, недавно враг нанес удар по нефтяному резервуару, что может принадлежать к системе трубопровода "Дружба".

24 Канал узнал, какой нефтяной объект Россия атаковала на западе страны, почему это должно стать возможностью для прекращения транзита российской нефти через территорию Украины в страны ЕС и в каком состоянии сейчас газовая инфраструктура.

Атаковала ли Россия нефтепровод "Дружба"?

В разговоре с 24 Каналом Геннадий Рябцев рассказал, что на западе Украины под атакой россиян был резервуар для сохранения нефтяных ресурсов.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов НТЦ "Психея", сотрудник Национального института стратегических исследований Такая атака свидетельствует о том, что враг хочет уничтожить подобную инфраструктуру страны.

Важно! Речь идет об атаке по Бродам, что во Львовской области. После атаки город охватил дым и неприятный запах. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что на утро 28 января в городе до сих пор есть задымленность и зафиксировали умеренное повышение концентрации оксида углерода.

Зато энергетический эксперт Андрей Закревский объясняет для 24 Канала, что официальных комментариев относительно того, что именно повредил враг пока нет.

В то же время он добавляет, что в медиапространстве появилась информация о том, что это была якобы первая атака на нефтепровод "Дружба".

Андрей Закревский Директор Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Впрочем с 2022 года Россия атакует всю энергетическую инфраструктуру страны, в частности объекты передачи нефти. На самом деле общий объем этих атак уже составляет тысячи. Враг бьет по всему, до чего может дотянуться.

Сейчас на официальном сайте Нафтогаза сообщают, что утром 27 января российские войска совершили атаку по объекту критической инфраструктуры в западном регионе Украины.

В результате попадания на месте возник пожар. Там добавили, что это уже 15 атака врага на объекты критической инфраструктуры с начала месяца.

Что известно об атакованном нефтяном объекте?

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказывает для 24 Канала, что Россия атаковала нефтяную инфраструктуру системы "Одесса-Броды". Если подробнее, то речь идет о резервуарном парке.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Впрочем, пока нельзя сказать, что это на 100% инфраструктура нефтепровода "Дружба", но это структура, что связана с ним.

Кроме того, стоит добавить, что инфраструктуру нефтепровода "Дружба", который до сих пор транзитирует российскую нефть в Венгрию и Словакию, Россия уже атаковала.

В частности под атакой была станция "Августовка", которая является объектом Укртранснафты, расположенной вблизи Одессы. Также морской нефтяной терминал "Южный", который связан с системой "Одесса-Броды".

Что известно о нефтепроводе "Одесса-Броды": это нефтепровод, который построен для транспортировки нефти, в частности из Черного моря (терминал "Южный") в город Броды (Львовская область), а дальше в сеть "Дружба".

Почему Украина должна прекратить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"?

Как объясняет Омельченко, Укртранснафта в течение 4-х лет полномасштабного вторжения транзитирует российскую нефть в две страны ЕС: Венгрию и Словакию. Эксперт предполагает, что Россия могла за этот период заработать от экспорта нефти более 20 миллиардов евро.

В Бродах, фактически, произошла экологическая катастрофа регионального уровня, добавляет Владимир. А потому нет другого решения, кроме того, чтобы перекрыть окончательно нефтепровод "Дружба".

Дело в том, что есть мнения, что гарантией безопасности от ударов России по объектам нефтепровода "Дружба" является сохранение их же транзита в страны ЕС, но это неправда. Сейчас уже никаких аргументов не осталось для того, чтобы продолжать это делать. Хотя их и раньше не было на самом деле,

– говорит Владимир Омельченко.

Несмотря на это, Омельченко отмечает, что прекращение транзита российской нефти через Украину сейчас вряд ли произойдет.

Под атакой был только резервуар, а не насосные станции "Дружбы", таким образом, нефтепровод способен работать дальше. Официальных сообщений о прекращении работы не было,

– заключает эксперт.

Напоминаем, что по данным CREA, Венгрия только в июле 2025 года купила у России сырой нефти на сумму в 200 миллионов евро. Это самый высокий показатель из всех европейских стран.

Известно, что по данным министерства иностранных дел Венгрии, передает издание Telex, за 2025 год Венгрия могла получить около 8,5 миллиона тонн российской нефти, в частности через поставки из "Дружбы" и других маршрутов.

На третьем месте была Словакия. Поэтому 79% сырой нефти, который поступил в страну, транспортировался по трубопроводу "Дружба", стоимостью 169 миллионов евро.

Возможны ли графики отключения газа в Украине?

Владимир Омельченко отмечает, что графики отключения газа, как сейчас происходит это с электроэнергией, вообще невозможны. В первую очередь, это из-за особенностей транспортировки газа: нельзя просто так выключать и включать компрессоры.

Кроме того, предпосылок для того, чтобы вводить такие графики нет, ведь ситуация с газоснабжением контролируемая.

Дело в том, что на фоне российских атак на газовую инфраструктуру в Telegram-каналах начали распространяться информацию о якобы введении графиков ограничения газа, в частности это касалось Хмельницкой области.

Однако в компании Нафтогаз сразу опровергли такие фейки. Там добавили, что никаких графиков нет ни для Хмельницкой области, ни для других регионов. Более того, в будущем они также не планируются.

Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме, при постоянных атаках врага на газовую инфраструктуру. Подобные фейки являются целенаправленной дискредитационной кампанией,

– объяснили в Нафтогазе.

После этого министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству добавил, что запасы газа в Украине есть, а о каких-то ограничениях речь вообще не идет.

Напоминаем! Из-за последствий от атак россиян 24 января столица Украины осталась без отопления, а именно около 6 тысяч многоэтажек. Немалое количество из этих домов уже в третий раз отрезают от тепла. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по состоянию на 28 января, до сих пор отопление не вернули в 737 домов киевлян, но коммунальщики и энергетики работают над поврежденной инфраструктурой.

Какова ситуация с собственной добычей и импортом газа?

Эксперт Святослав Павлюк добавил в комментарии 24 Каналу, что по его наблюдениям, в какой-то из моментов России даже удалось повредить до почти 60% добычи в Полтавской области, что занимает 80% всей добычи в Украине.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Сейчас часть этой добычи восстановили, однако точные показатели неизвестны на сегодня в целом.

По информации Павлюка, за последние недели Украина импортировала до 20 – 25 миллионов кубометров газа в сутки, то есть это где-то до 1 миллиарда кубометров в месяц.

Заметьте! Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины согласовали поэтапное наращивание импорта газа из Польши в Украину, которое начнется с февраля. Ожидается, что до конца апреля мощности вырастут с 15,3 миллиона до 18,4 миллиона кубометров в сутки.

Рябцев отмечает, что после атак России на газовую инфраструктуру главное, чтобы остались те мощности, которые могут этот газ использовать как топливо.

Россия бьет по теплоэлектростанциям, а они работают на газе. Тех запасов угля и газа, которые Украина сделала на отопительный сезон, должно было бы полностью хватить в течение этого периода, но, вероятно, они еще и останутся с избытком из-за повреждения,

– добавляет эксперт.

Кроме того, он добавляет, что в начале сезона в газовых хранилищах было запасов на уровне 13,2 миллиарда кубометров газа. А уже за месяц отопительного сезона они сократились на четверть, поэтому необходимо формировать на случай обстрелов газовой инфраструктуры соответствующие дополнительные страховые запасы.

Всего в 2025 году Украина импортировала 6,47 миллиарда кубометров газа, что составляет 5-летний рекорд, сообщило Expro.

Такой рост связан со значительной потерей объемов внутренней добычи природного газа. Как сообщил глава Нафтогаза, в 2025 году атаки по газодобыче были самыми интенсивными за все время войны.

Например, 3 октября 2025 года россияне нанесли крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза с начала полномасштабной войны.

С какими проблемами сейчас сталкивается отрасль?

На сегодня нет больших проблем именно с газоснабжением. И в целом ситуация с запасами является удовлетворительной.

Сейчас ключевой является проблема, которая связана с системами централизованного обеспечения, которые производят тепло из газа. В частности повреждены ТЭЦ в Киеве, Херсоне, Харькове, Сумах и Чернигове,

– говорит Омельченко.

Впрочем, эксперт замечает, что недавно случился инцидент относительно того, что некоторые бригады газовиков отказываются выезжать на ремонтные работы, ведь не имеют бронирования.

Если эта проблема не решится, то Украина будет вынуждена тратить миллиарды евро на закупку газа в Европе для компенсации потерь,

– говорит он.

Напоминаем! Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский сообщил 26 января, что выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины, добывающих газ, ограничен из-за бюрократического коллапса.

Впрочем, в комментарии сегодня эксперт заявил, что сейчас на проблему отреагировали и занимаются ее решением. В целом он добавляет, что ремонтным бригадам удалось вернуть к работе почти все месторождения, которые были потеряны из-за атак в прошлом году. Несмотря на это, россияне не прекращают их повреждать.

Могу сказать, что сейчас ни в одном регионе Украины граждане не страдают от недостатка газа, завершил Закревский.