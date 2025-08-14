Из-за проблем с интернетом в России жители массово снимают деньги со своих счетов. Чрезмерный спрос на наличные привел к тому, что российские банки уже потеряли 500 миллиардов рублей с начала июня.

Как российские банки теряют средства?

Только на прошлой неделе россияне забрали из банков около 121 миллиарда рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Нет визы – нет карты: банки Таиланда закрывают двери для россиян

По оценкам банков, спрос на наличные среди населения значительно превышает сезонный спрос.

Центробанк связывает эту тенденцию со сбоями в работе мобильного интернета, указывая, что спрос превышает показатели прошлых лет.

Отклонение может быть связано, в частности, с попытками населения и бизнеса сформировать запас наличных средств для расчетов на фоне новостей об изменениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временных отключениях интернета в отдельных регионах,

– добавил регулятор.

При этом чиновники в регионах сами призывают людей делать запасы наличных на случай проблем с интернетом. В частности, в Приморье власти советуют жителям иметь при себе наличные, чтобы рассчитываться в транспорте и магазинах, как и в оккупированном Севастополе.

Имейте при себе запас наличных, достаточный для основных расходов, поскольку банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать,

– заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Стоит знать! Отток наличных из банков из-за отключения мобильного интернета усилил сезонный спрос на наличные средства, который традиционно наблюдается в августе. Россияне, едущие в отпуск за границу, запасаются деньгами, потому что российские карты работают не везде.

Что прогнозируют банки?

Эксперты предупреждают, что банки могут перейти от профицита к дефициту ликвидности, если такие темпы оттока наличных средств удержатся и в дальнейшем.

Тем временем власти работают над тем, чтобы обеспечить возможность безналичных расчетов даже при ограниченной связи.

Минцифры согласовало с операторами так называемый "белый список" сервисов, доступ к которым планируется через captcha. В него вошли банковские приложения, маркетплейсы, службы доставки и такси.

Кроме того, предусмотрены исключения для работы банкоматов и терминалов самообслуживания.

Важно! Вместе с тем в России вводят ограничения для иностранных SIM-карт. Если они попадут в российский роуминг, мобильный интернет для них будет выключен на 5 часов, чтобы исключить их использование для управления беспилотниками.