В ночь на среду, 10 сентября, сразу несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Стратегическая энергетическая инфраструктура страны не пострадала.

В каком состоянии энергетическая инфраструктура Польши?

Министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что после пролета российских дронов над территорией страны стратегическая энергетическая инфраструктура не пострадала, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра в X.

Мотыка отметил, что в районе стратегической энергетической инфраструктуры не зафиксировано никаких инцидентов. По словам министра, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Подразделения, которые курирует Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности инфраструктуры. Все процедуры безопасности действуют,

– написал Министр энергетики Польши.

Что известно нужно знать о дронах в Польше?