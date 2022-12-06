Полмиллиарда долларов за один день: сколько россияне тратят на ракеты

За один день, 5 декабря, Россия выпустила 70 ракет по Украине. Их общая стоимость составляет около 400-500 миллионов долларов.

Какие ракеты были выпущены по Украине

По данным Командования воздушных сил, 5 декабря было выпущено 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатых ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59 и одна авиационная крылатая ракета Х-31П.

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Стоимость этих ракет составляет:

Х-101 – 13 миллионов долларов

Х-555 – 4 миллиона долларов

«Калибр» – 6,5 миллиона долларов

Х-22 – 1 миллион долларов

Х-59 – 0,5 миллиона долларов

Х-31П – 0,5 миллиона долларов

Совокупная стоимость всех выпущенных ракет 5 декабря составила 400-500 миллионов долларов. Эта массированная атака россиян Украины была уже восьмой. Напомним, Россия выпустила по Украине 70 ракет, 60 из которых сбили силы ПВО. Атака совершалась 3 волнами. Враг попал в важные объекты инфраструктуры.

Наибольший ущерб россияне нанесли Киевщине и Одещине. Из-за поражения некоторых электростанций на этих территориях производство электроэнергии существенно снизилось.