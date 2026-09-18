Бюджет снова с "дырой": Россия ожидает дефицит и в 2027 году

Российский бюджет в 2027 году вновь будет с дефицитом. Согласно прогнозу Минэкономразвития, "дыра" в следующем году составит 4,8 триллиона рублей.

Что ждет экономику и бюджет России в 2025 году

Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Госдуму, что пишет российское СМИ The Moscow Times.

О состоянии экономики Владимир Путин сообщил 17 сентября на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП.

Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетнем законе о бюджете, – 1,2% ВВП,

– напомнили в материале.

За время полномасштабной войны это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов. В последние четыре года максимальный дефицит закладывался на этот год – 3,8 триллиона рублей, а в отношении ВВП – на 2023 год – 2%.

В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянного роста расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета (12,9 триллиона рублей), но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.

В прошлом году дефицит составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, при первоначально запланированных 1,2 триллиона рублей и 0,5% ВВП.

Закон о бюджете на этот год предусматривает дефицит в размере 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП, но Путин и министр финансов Антон Силуанов признали, что уложиться в этот лимит не удастся.

За первые восемь месяцев дефицит составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики "Газпромбанка" ожидают дефицит в размере 6,5–7,5 триллиона рублей.

Путин заявляет, что дефицит в 2% ВВП возможен при цене на нефть около 50 долларов за баррель.

Это означает сокращение базовых нефтегазовых доходов бюджета-2027, которые в этом году рассчитаны исходя из цены 59 долларов за баррель в среднем за год,

– говорится в материале.

Напомним, что 11 сентября в России сохранили ключевую ставку. Она осталась на уровне 14%.

В частности, российское правительство уже даже ввело режим жесткой экономии. Причиной стал апрельский кризис ликвидности, когда баланс казначейства упал до минус 5,5 триллиона рублей.

Интересный факт: в августе бюджет России показал профицит. Но эти средства буквально "сгорели": они едва компенсировали рост государственных расходов.