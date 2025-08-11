Евросоюз хочет полностью отказаться от российского газа. Однако Турция не поддерживает эти планы Брюсселя, что может поставить под угрозу энергетическую независимость ЕС от России.

Почему Турция отказывает ЕС?

Турция давно выполняет роль транзитной страны для транспортировки российского газа в Евросоюз. Теперь эта ее роль оказалась под пристальным вниманием после предложения ЕС полностью отказаться от газа из России до 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Газ в Европе дешевеет: рынок ждет решения Трампа

Чтобы реализовать свой план, Брюсселю необходимо усилить контроль и мониторинг над поставками газа в Евросоюз.

Для этого ЕС, вероятно, понадобится получать больше информации от главных стран в транзите газа, однако Анкару не интересует такое сотрудничество.

Хотя ЕС может и не запретит полностью импорт российского газа, Турция считает, что односторонние санкции рискуют нарушить экономику и усилить проблемы энергетической безопасности для всех. Турция выполняет только те санкции, которые принимает Совет Безопасности ООН,

– заявили в МИД Турции.

Эксперты считают, что такая позиция Анкары может создать лазейку для дальнейших поступлений российского газа в ЕС незамеченным.

Отказ Турции выполнять положения ЕС по мониторингу может осложнить эффективную реализацию предложенного регламента, особенно учитывая растущую роль Турции как транзитной страны и потенциального хаба для российского газа,

– говорит депутат Европарламента Вилле Нинисто.

Стоит знать! Отношения между Анкарой и Брюсселем в последнее время и так напряженные из-за масштабных репрессий турецкого правительства против оппозиции, а отказ Анкары только добавляет давления.

Как Турция может стать лазейкой для российского газа?

С 2022 года ЕС постепенно отказался от всех морских закупок российской нефти и угля, а также сократил импорт газа примерно на две трети. Однако страны блока продолжают покупать немалые объемы сжиженного газа из России и частично получают топливо по трубопроводу.

Брюссель в июне представил законопроект, по которому ЕС поэтапно откажется от всего импорта газа из России – от краткосрочных контрактов уже в этом году, от долгосрочных – до 2027 года.

Для этого Еврокомиссия хочет лучше отслеживать поставки газа и требовать от компаний, импортирующих газ, предоставлять всю информацию, необходимую для определения происхождения топлива, включая контракты на поставку.

Важно! Предложенные правила не будут накладывать юридических обязательств на Турцию, которая не является членом ЕС. Поэтому если она полностью откажется сотрудничать в вопросах мониторинга, власти стран ЕС не будет необходимых данных, чтобы определить происхождение газа, поступающего из Турции.