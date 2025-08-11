Євросоюз хоче повністю відмовитися від російського газу. Однак Туреччина не підтримує ці плани Брюсселя, що може поставити під загрозу енергетичну незалежність ЄС від Росії.

Чому Туреччина відмовляє ЄС?

Туреччина давно виконує роль транзитної країни для транспортування російського газу до Євросоюзу. Тепер ця її роль опинилася під пильною увагою після пропозиції ЄС повністю відмовитися від газу з Росії до 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Щоб реалізувати свій план, Брюсселю необхідно посилити контроль і моніторинг над постачанням газу до Євросоюзу.

Для цього ЄС, ймовірно, знадобиться отримувати більше інформації від головних країн у транзиті газу, проте Анкару не цікавить така співпраця.

Хоча ЄС може і не заборонить повністю імпорт російського газу, Туреччина вважає, що односторонні санкції ризикують порушити економіку і посилити проблеми енергетичної безпеки для всіх. Туреччина виконує лише ті санкції, які приймає Рада Безпеки ООН,

– заявили в МЗС Туреччини.

Експерти вважають, що така позиція Анкари може створити лазівку для подальших надходжень російського газу до ЄС непоміченим.

Відмова Туреччини виконувати положення ЄС щодо моніторингу може ускладнити ефективну реалізацію запропонованого регламенту, особливо враховуючи зростаючу роль Туреччини як транзитної країни та потенційного хабу для російського газу,

– говорить депутат Європарламенту Вілле Ніністо.

Варто знати! Стосунки між Анкарою та Брюсселем останнім часом й так напружені через масштабні репресії турецького уряду проти опозиції, а відмова Анкари лише додає тиску.

Як Туреччина може стати лазівкою для російського газу?

З 2022 року ЄС поступово відмовився від усіх морських закупівель російської нафти і вугілля, а також скоротив імпорт газу приблизно на дві третини. Однак країни блоку продовжують купувати чималі обсяги скрапленого газу з Росії й частково отримують паливо по трубопроводу.

Брюссель у червні представив законопроєкт, за яким ЄС поетапно відмовиться від усього імпорту газу з Росії – від короткострокових контрактів уже цього року, від довгострокових – до 2027 року.

Для цього Єврокомісія хоче краще відстежувати постачання газу та вимагати від компаній, що імпортують газ, надавати всю інформацію, необхідну для визначення походження палива, включно з контрактами на постачання.

Важливо! Запропоновані правила не накладатимуть юридичних зобов’язань на Туреччину, яка не є членом ЄС. Тому якщо вона повністю відмовиться співпрацювати у питаннях моніторингу, влада країн ЄС не матиме необхідних даних, щоб визначити походження газу, що надходить із Туреччини.