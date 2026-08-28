Российский экспорт обвалился на 80%: Зеленский назвал самые действенные "санкции"

Отдельные составляющие российского экспорта только за август сократились на 80%. В то же время корабли Черноморского флота страны-агрессора остаются фактически заблокированными в Новороссийске из-за ударов украинских дронов.

Россия теряет доходы от экспорта

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Только за этот месяц отдельные составляющие экспорта из страны-агрессора уже сократились на 80%,

– сообщил президент.

Он отметил, что это означает значительные потери для федерального бюджета России, а также для регионов, которые и без того находятся на грани банкротства.

Российский флот заблокирован

Кроме того, Черноморский флот России оказался в крайне затруднительном положении.

По словам Зеленского, Москва признает, что ее корабли фактически заблокированы в Новороссийске из-за ударов украинских беспилотников и не могут полноценно действовать в море.

Выхода из такой ситуации российское руководство не находит,

– отметил глава государства.

Проблема, по его словам, касается обычных торговых судов и так называемого теневого флота, который заходит в российские порты, поскольку Россия не может обеспечить конвои.

Поэтому Москва размышляет над тем, чтобы вооружить гражданские суда. Речь идет, в частности, об установке на них стрелкового оружия, средств радиоэлектронной борьбы и размещении военных.

Зеленский заявил, что Украина подготовит соответствующие меры реагирования на эти действия России.

Результаты украинских ударов

Президент также подчеркнул эффективность украинских дальнобойных ударов по российским военным предприятиям и нефтяной отрасли.

По данным украинской разведки, после серии ударов по предприятию "Комбинат "Каменский"" в Ростовской области Россия потеряла значительную часть мощностей по производству твердотопливных двигателей для ракет.

Продолжим эту работу по нанесению ударов на большие расстояния,

– пообещал президент.

Напомним, по информации ГУР, по итогам первого полугодия 2026 года из-за "дальнобойных санкций" нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 23%. В валютном эквиваленте они составили 47,5 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем со времен пандемии.